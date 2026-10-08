Oxford aposta em Rita Lobo para expandir marca além das louças

RESUMO ＋ A fabricante de porcelanas e cerâmicas de mesa Oxford lançou sua primeira coleção com Rita Lobo após torná-la embaixadora em 2025. Batizada de IN NATURA, a linha reúne panelas de cerâmica refratária e integra a estratégia de expansão para além das louças. A companhia faturou R$ 711 milhões em 2025 e projeta crescer 12,5% em 2026.

Uma marca de produtos para cozinha e uma das cozinheiras mais conhecidas do Brasil. A combinação parece uma receita perfeita para uma collab. É nessa lógica que a Oxford, fabricante de porcelanas e cerâmicas de mesa, aposta ao lançar sua primeira coleção desenvolvida em parceria com Rita Lobo, apresentadora, autora e fundadora do Panelinha.

A novidade faz parte de uma estratégia de marketing e expansão que busca levar a Oxford para além das louças, categoria que consolidou a empresa ao longo de mais de 70 anos. A marca quer ampliar sua presença na rotina dos consumidores com panelas, talheres, taças, copos, travessas e utensílios de cozinha.

O movimento acontece em um momento de crescimento. Em 2025, a Oxford registrou faturamento de R$ 711 milhões, alta de 10% em relação ao ano anterior. Para 2026, a projeção é crescer 12,5%.

A diversificação já apresenta resultados. No último ano, as vendas de talheres dobraram, enquanto a categoria de panelas cresceu aproximadamente 50%. Taças e copos avançaram 30%, e as vendas de travessas triplicaram.

"A Oxford tem uma história muito forte em louças, mas construímos ativos importantes ao longo do tempo, como marca, indústria, distribuição e conhecimento do consumidor. Isso tudo nos permite ocupar outros espaços de forma estratégica, entrando em categorias que fazem sentido para o nosso negócio e para a vida dos nossos clientes", afirma Caco Bartsch, diretor comercial do Grupo Oxford.

Rita Lobo na estratégia da Oxford

A parceria com Rita Lobo começou em 2025, quando a chef se tornou embaixadora da marca. Agora, o relacionamento evolui para o desenvolvimento conjunto de produtos, em um movimento que aproxima a imagem da apresentadora da estratégia comercial da companhia.

Batizada de IN NATURA, a primeira coleção reúne panelas produzidas em cerâmica refratária de alta performance, nas cores Goiaba, Taioba e Jenipapo.

A proposta é oferecer produtos que possam ser utilizados tanto no preparo dos alimentos quanto na hora de servir, combinando funcionalidade e design.

Para a Oxford, a escolha de Rita Lobo reforça a associação da marca com o universo da cozinha e da alimentação cotidiana. Fundadora do Panelinha em 2000, a apresentadora construiu sua trajetória defendendo a comida de verdade e o preparo de refeições em casa.

A colaboração também não deve ficar restrita às panelas. A empresa já prevê a ampliação da linha para outras categorias. "As panelas IN NATURA são a primeira etapa. Novos produtos serão lançados nesta parceria", afirma Bartsch.

Do ponto de vista de marketing, a iniciativa permite à Oxford explorar a credibilidade de uma personalidade diretamente associada ao uso dos produtos que comercializa, ao mesmo tempo que amplia suas possibilidades de comunicação com os consumidores.

Marca além da mesa

A entrada em novas categorias representa uma mudança no posicionamento da Oxford. A empresa pretende deixar de ser reconhecida apenas como fabricante de louças para ocupar um espaço mais amplo no mercado de produtos para casa.

O objetivo é construir um portfólio em que diferentes itens se complementem, aumentando as ocasiões de compra e os pontos de contato com o consumidor.

"Não estamos simplesmente colocando mais produtos no mercado. Queremos que uma categoria converse com a outra e aumente a relevância da marca dentro da casa", explica Bartsch.

A meta da companhia é que, até 2027, 20% do faturamento venha de categorias que não são fabricadas diretamente pela Oxford.

A estratégia também busca aproveitar a estrutura de distribuição e o reconhecimento conquistado ao longo de décadas. Atualmente, a marca está presente em mais de 5 mil cidades brasileiras e exporta para mais de 60 países. As vendas internacionais respondem por 10% do faturamento.

Com unidades produtivas em Santa Catarina e no Espírito Santo, o grupo pretende utilizar sua escala industrial e comercial para sustentar o avanço em novas categorias.

Casa Oxford como vitrine da estratégia

A expansão também terá um endereço físico em São Paulo. Em fevereiro de 2027, a empresa pretende inaugurar a Casa Oxford, seu primeiro showroom na capital paulista, localizado no Jardim Paulistano.

O espaço reunirá diferentes categorias do portfólio e será utilizado para apresentar lançamentos, promover experiências e estreitar o relacionamento com consumidores, profissionais e parceiros comerciais.

A iniciativa representa mais um passo na estratégia de posicionamento da marca, que busca associar seus produtos não apenas à funcionalidade, mas também ao design e ao estilo de vida.

"São Paulo é um mercado estratégico para a Oxford. A Casa Oxford será uma forma de apresentar essa nova dimensão da marca de maneira mais completa, reunindo produtos, design e experiências em um mesmo espaço", afirma o diretor comercial.

A abertura do showroom e o lançamento da coleção com Rita Lobo fazem parte do mesmo esforço: ampliar o território de atuação de uma marca tradicional sem abandonar o reconhecimento construído no mercado de louças.

"A Oxford tem uma história muito forte, mas isso não pode ser sinônimo de acomodação. Estamos usando aquilo que construímos ao longo de mais de 70 anos para criar nosso próximo ciclo de crescimento. E ainda temos muito espaço para avançar", conclui Bartsch.