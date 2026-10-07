IA na jornada do colaborador: impacto real na atração, engajamento e retenção

Falar de atração, engajamento e retenção de talentos hoje é falar, antes de tudo, da jornada do colaborador. E aqui está o ponto central: as pessoas não avaliam uma empresa só pela vaga que viram no LinkedIn ou pelo salário ofertado. Elas avaliam a experiência inteira — do primeiro contato ao desligamento.

É por isso que a experiência do colaborador deixou de ser “assunto de RH” e passou a ser uma decisão estratégica de negócio. Uma jornada bem desenhada fortalece a cultura, aumenta a produtividade, reduz a rotatividade e melhora até a experiência do cliente final. Não é um discurso bonito, cuidar da experiência das pessoas também impacta diretamente os resultados.

Nesse cenário, a inteligência artificial entra como uma aliada poderosa. Mas eu diria algo importante: a IA não vem para desumanizar a relação entre empresa e colaborador. Pelo contrário. Quando bem aplicada, ela tira o peso do operacional e devolve tempo para o que realmente importa: conversas de qualidade, desenvolvimento, escuta e relacionamento.

Na atração de talentos, o impacto já é visível. Processos seletivos longos, burocráticos e pouco claros afastam bons candidatos. Com IA, é possível criar descrições de vaga mais precisas, fazer triagens mais rápidas, responder dúvidas 24 horas por dia com assistentes virtuais - mantendo régua de relacionamento e conexão com novos talentos de mercado -, e até reduzir vieses na seleção. O ganho é duplo: a empresa ganha eficiência e a pessoa candidata vive uma experiência mais fluida, transparente e respeitosa.

Outro ponto relevante é que a IA permite olhar para habilidades, e não apenas para currículos. Isso muda tudo. Em vez de buscar perfis de forma reativa, as organizações podem identificar talentos internos e externos com mais inteligência, de forma mais assertiva e estratégica; recomendar oportunidades compatíveis com competências e aspirações; e, fortalecer a mobilidade interna. Na prática, isso aumenta a chance de retenção porque mostra ao colaborador que existe futuro dentro da própria empresa.

No onboarding, a lógica é parecida. Se a contratação começa com encanto, o primeiro mês não pode virar frustração. A integração precisa gerar pertencimento, clareza e conexão. Com IA, é possível automatizar processos burocráticos, responder dúvidas sobre cultura e benefícios, sugerir conexões com colegas e personalizar trilhas de aprendizado. Na TOTVS, por exemplo, estamos evoluindo nessa direção com assistentes virtuais que apoiam o novo colaborador desde os primeiros passos da jornada. Isso acelera a adaptação e fortalece o vínculo logo no início.

Quando falamos em performance e aprendizado, a IA também faz diferença. Ela permite criar trilhas mais personalizadas, identificar lacunas de competência e recomendar conteúdos mais úteis para cada pessoa. Em vez de treinamentos genéricos, temos aprendizado contínuo, mais rápido e mais conectado à realidade do trabalho. Isso aumenta o engajamento porque o colaborador percebe valor concreto no que aprende. E quando alguém sente que a empresa investe no seu desenvolvimento, a permanência deixa de ser obrigação e passa a ser escolha.

Na gestão de desempenho, a IA ajuda a tornar as avaliações mais objetivas e frequentes. Menos memória recente, menos favoritismo, mais dados e mais consistência. Isso abre espaço para feedbacks melhores e conversas mais produtivas entre líderes e liderados. E liderança boa não é a que controla cada detalhe, mas a que orienta, desenvolve e inspira.

A jornada também precisa olhar para carreira e sucessão. Aqui, a IA pode atuar como um verdadeiro “GPS de carreira”, cruzando habilidades, histórico, interesses e necessidades do negócio para sugerir movimentos laterais, verticais e até projetos temporários. Isso é especialmente importante em um mundo em que a carreira deixou de ser uma escada linear e passou a ser um mosaico de experiências. Quanto mais clareza o colaborador tem sobre seu caminho, maior é seu protagonismo.

Até a saída merece cuidado. O offboarding bem-feito preserva relações, reduz erros e reforça a marca empregadora. E a IA pode ajudar a estruturar esse processo, analisar feedbacks de saída e manter vínculos com ex-colaboradores. Afinal, um talento que sai hoje pode voltar amanhã — mais experiente, mais conectado e ainda mais valioso.

No fim das contas, o impacto real da IA na jornada do colaborador não está só na eficiência. Está na capacidade de criar experiências mais humanas, personalizadas e consistentes em todas as etapas. A grande oportunidade está justamente aí: usar tecnologia para liberar tempo, reduzir ruídos e ampliar o que há de mais humano nas organizações.

A empresa que entender isso primeiro vai atrair melhor, engajar mais e reter talentos com mais consistência. Porque, no fundo, talentos não querem apenas uma vaga. Querem uma jornada que faça sentido, que amplie seu repertório, fortaleça suas competências e aumente seu valor no mercado. Querem sair de uma experiência profissional melhores e mais preparados do que quando entraram.