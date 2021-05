Outback relança fondues e traz novidade: KitKat na versão doce

A rede de restaurantes Outback relança seus fondues a partir de 31 de maio. Os pratos retornam com duas versões: a salgada com mix de queijos e a doce com calda de chocolate meio amargo. Ambos servidos no pão australiano em formato de bowl.

A opção salgada, a Cheese Fondue (R$ 99,90), tem um mix de queijos à base de Emmenthal, Gruyère e Cheddar, e traz como acompanhamentos, clássicos do Outback: filet mignon em cubos, pedaços de frango grelhado envoltos em molho barbecue, bites da costela Royal Ribs, camarões empanados, fritas e croutons de pão australiano, servidos junto com molho barbecue.

Já a versão doce, Chocolate Fondue (R$ 79,90), é composta por chocolate belga meio amargo e este ano ganha um novo acompanhamento: bites de Thunder Brownie cobertos com pasta de KitKat. Além disso, tem também uva, morango, marshmallow tostado e crumbles de brownie Havanna Thunder.

“Sabemos que a escolha dos pratos está intimamente ligada a ocasiões especiais e aos momentos de celebração, por isso queremos incentivar nossos consumidores a criarem seus próprios motivos para comemorar, e tornar todos eles ainda mais incríveis, sempre com Muito Outback Envolvido”, afirma Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

Os consumidores podem optar pelo combo com os dois sabores, que sai por R$ 169,90, para pedidos realizados nas unidades físicas da marca ou no delivery, via iFood. Os Fondues Outback estão disponíveis por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.