Outback relança coxinha de costela e sobremesa com KitKat

A rede de restaurantes Outback Steakhouse acaba de anunciar seu novo Back To Outback, com o retorno da Ribs Coxinha, feita de costela desfiada ao barbecue, e o S’mores KitKat, combinação de cookie com marshmallow derretido e chocolate. Os produtos estão disponíveis nos restaurantes e delivery a partir desta segunda-feira, 1 de março.

Segundo a companhia, a Ribs Coxinha, que celebrou em 2020 o Dia Nacional da Coxinha, foi um sucesso, e por isso está de volta. Ela é composta por um mix exclusivo da costela do Outback desfiada, molho barbecue, um toque de cream cheese e temperos da casa. É ainda empanada em farinha panko e vai acompanhada de um limão siciliano grelhado.

A porção com oito unidades sai por R$ 44,90 e estará disponível nos restaurantes durante o Billabong Hour (de segunda a sexta, exceto feriados, das 17h às 20h) e no delivery durante todo horário de funcionamento.

Já o S’mores Outback tem um mix que combina cookies com gotas de chocolate, uma pasta cremosa de KitKat, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat. A sobremesa custa R$29,90.

"A ideia deste retorno de forma definitiva é oferecer mais opções no delivery e no restaurante. Os clientes pediram e a gente atendeu oferecendo a volta dos dois produtos", afirma Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.