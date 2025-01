Outback dará viagem para a Austrália em nova campanha com Zeca Camargo

O Outback Steakhouse lançou nesta quarta-feira, 8, a campanha Passaporte Outback, que busca engajar consumidores com uma combinação de prêmios e a chance de ganhar uma viagem para a Austrália. A iniciativa reforça a conexão da marca com o conceito australiano, utilizando ferramentas de gamificação e incentivo ao consumo nos restaurantes físicos.

A nova campanha é estrelada pelo jornalista e apresentador Zeca Camargo, conhecido por seu perfil explorador e paixão por viagens. Com mais de 14 passaportes carimbados, ele foi escolhido para reforçar o vínculo entre a rede de restaurantes e o espírito de aventura representado pela terra dos cangurus.

O teaser da campanha já foi divulgado em plataformas digitais. A presença de Zeca e a divulgação nas redes sociais têm como objetivo ampliar o alcance da campanha, alinhando entretenimento e engajamento digital.

Raquel Paternesi, diretora de marketing, vendas e growth do Outback Brasil, destaca que a ação busca fortalecer a identificação do público com a cultura australiana enquanto oferece benefícios tangíveis aos clientes. A estratégia evidencia o uso de experiências como ferramenta de fidelização, indo além da simples oferta de produtos.

Como concorrer a uma viagem para a Austrália com o Outback

Basicamente, a dinâmica do Passaporte Outback convida os clientes a se cadastrarem no site oficial, onde escolhem uma das quatro regiões do mapa da Austrália — Queensland e Nova Gales, Victoria e Tasmânia, Territórios Sul e Norte ou Austrália Ocidental.

Cada escolha gera um cupom que dá direito a uma cortesia, na compra de qualquer aperitivo ou prato principal. Os brindes incluem pratos populares do menu, como Bloomin’ Onion, Jr. Ribs, Havanna Thunder, entre outros. Ao utilizar o cupom em uma unidade da rede, o cliente automaticamente participa do sorteio único de uma viagem para duas pessoas.

Desde sua chegada ao Brasil, em 1997, o Outback tem se posicionado como uma marca que combina gastronomia e entretenimento, com ações envolvendo os restaurantes físicos. A campanha Passaporte Outback é válida a partir das 17h e não contempla pedidos por delivery ou retirada.