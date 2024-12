Quer comer de graça no Outback por um ano? Caminho pode ser uma costela apimentada

No Outback Steakhouse todo mundo ganha. Essa é a proposta da nova campanha da marca que promete agitar o final do ano entre os clientes. Até o dia 31 de dezembro, o Rodízio Outback traz a ‘Ribs On Fire’ para celebrar o período de festas, mas com chances de ganhar prêmios que incluem até um ano inteiro de Outback.

Os grupos que comemorarem no restaurante durante esse período e pedirem a partir de dois Rodízios ‘Ribs On Fire’ participam da brincadeira que funciona da seguinte forma: na primeira rodada do Rodízio, uma porção com 4 ripas de costela ao molho barbecue será servida à mesa, apenas uma estará extremamente apimentada; quem colocar seu paladar à prova e der a sorte de encontrá-la, receberá um Card Dourado que dá a chance de concorrer a um ano inteiro de Outback, além de ganhar um item surpresa do menu. Aqueles que saírem "ilesos" da pimenta ganharão um Card Prata com direito a resgatar um item surpresa na próxima visita.

“Queremos oferecer para os nossos clientes uma experiência que vai além da mesa, unindo o sabor que todos já amam com uma boa dose de diversão, mas não paramos por aí”, afirma Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing, Vendas e Growth das marcas Outback, Abbraccio e Aussie no Brasil.

“Cem sortudos estarão conosco ao longo de todo 2025 e essa é uma estratégia que nos permite fortalecer ainda mais a nossa relação com os nossos clientes, construindo lembranças e bons momentos juntos”, finaliza Raquel Paternesi.

A dinâmica da campanha é válida para grupos a partir de duas pessoas e está disponível de domingo a sexta-feira, das 17h às 20h, exceto feriados e pontos facultativos, com valores a partir de R$ 99,00, sendo: R$ 109,90 com os famosos chopps Brahma em canecas congeladas à vontade e R$ 99,90 com bebidas não alcoólicas, como refrigerante ou Iced Tea.