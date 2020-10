Outback anuncia Bloomin’ Day 2020 e ajuda instituição Make-A-Wish

A rede de restaurantes Outback fará no próximo dia 28 de outubro a 14ª edição do Bloomin’ Day, ação beneficente que reverte todo o valor líquido arrecadado com a venda da cebola Bloomin’ Onion em prol do trabalho de uma instituição e, este ano, mais uma vez, a parceria acontece com a Make-A-Wish Brasil, organização sem fins lucrativos que realiza sonhos de crianças com doenças graves.

“Esta é a terceira vez que o Outback se junta a Make-A-Wish Brasil, instituição que carrega uma missão muito nobre e faz um trabalho sério e emocionante. Nosso objetivo é ultrapassar a marca de 100 sonhos realizados”, afirma Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

E para ajudar basta pedir, em qualquer restaurante Outback do Brasil, a cebola gigante Bloomin’ Onion (R$ 49,90). A ação também é válida no delivery.

Desta vez, o cliente pode pedir as Bloom Petals (R$ 23,95), pétalas de cebola, como acompanhamento extra de qualquer pedido feito via delivery pelo aplicativo do iFood. Mas atenção: os pratos do Outback normalmente vêm com um acompanhamento. Para ajudar, é preciso pedir no delivery as Bloom Petals como extra e, assim, o valor será revertido à Make-A-Wish®️ Brasil.

O Outback também irá disponibilizar cartões de presente no valor de R$50 válidos para a campanha. Os consumidores poderão utilizá-los entre os dias 29 de outubro e 30 de novembro de 2020.

Nos dois anos anteriores em prol da Make-A-Wish Brasil, o Bloomin’ Day arrecadou mais de 300 mil reais, o que possibilitou realizar 85 sonhos de crianças com doenças graves.

“Estamos felizes com o terceiro ano de parceria com Outback, uma empresa que acredita em nossa missão de transformar vidas”, afirma Salim Tannus, diretor executivo da Make-A-Wish®️ Brasil.