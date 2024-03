Zeitgeist Contemporâneo: decifrando o espírito do nosso tempo

ZEIT: TEMPO

GEIST: ESPÍRITO

Zeitgeist é um termo alemão, introduzido inicialmente pelo escritor Johann Gottfried von Herder, para designar o que seria o “espírito do tempo”.

Em suma, o zeitgeist refere-se ao conjunto de ideias, crenças, comportamentos e influências que caracterizam o espírito de uma determinada época em particular. E para identificarmos esse conjunto basta observar alguns sinais, como por exemplo: quais os livros mais vendidos, as músicas mais ouvidas, a moda, tecnologia, movimentos sociais, política, filmes e muitos outros...

Ao refletir sobre como esse conceito se entrelaça com o Lifestyle contemporâneo, percebo uma complexidade fascinante em como estamos moldando o nosso espírito do tempo atual.

Posso destacar que hoje estamos vivendo uma época marcada por grandes e rápidas transformações tecnológicas, uma disponibilidade gigantesca de informação, a globalização que nos permite experimentar culinárias de diferentes países, interagir com pessoas de várias nacionalidades no nosso cotidiano e uma conscientização ambiental hoje mais amplamente discutida e trabalhada nas esferas corporativas. As distâncias são percorridas em cada vez menos tempo por conta da tecnologia e redução do custo de deslocamento.

Todos esses aspectos afetam diretamente o modo como o nosso estilo de vida contemporâneo tem mudado.

Para mim, o termo lifestyle é a expressão mais pura de quem somos no dia a dia: as escolhas que fazemos, as roupas que vestimos, os alimentos que comemos e, até mesmo, as tecnologias que usamos. É uma mistura de nossas aspirações, valores e a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Nessa jornada, descobri que os estilos de vida não são estáticos; eles evoluem conforme amadurecemos, refletindo nossas experiências, aprendizados e o contexto social e ambiental em que estamos inseridos (Zeitgeist atual).

Se pensarmos que o futuro é o presente “esticado”, quais serão as tendências de LIFESTYLE e o Zeitgeists das próximas décadas?

Eu, particularmente, penso que o estilo de vida do futuro provavelmente enfatizará ainda mais a redução do impacto ambiental, com escolhas de consumo mais conscientes e movimento em direção a uma economia de compartilhamento.

Conceitos de cidades inteligentes vão ganhar cada vez mais força e transformar nossa maneira de viver, trabalhar e interagir com o ambiente ao nosso redor. A evolução contínua e veloz de tecnologias como a IA (Inteligência Artificial), IoT (Internet das Coisas) e RA (Realidade Aumentada) não só mudarão, como irão transformar nossas experiências diárias e a forma como interagimos e aprendemos.

À medida que olhamos para o futuro, vejo um horizonte cheio de potencial para explorarmos novas formas de viver. Este é um momento emocionante para reimaginar nossos estilos de vida, abrindo caminho para experiências mais ricas e significativas.