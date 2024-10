Os nomes das grandes marcas que usamos no dia a dia podem parecer simples à primeira vista, mas muitos deles possuem significados profundos e bem pensados. Seja para evocar velocidade, poder ou inovação, essas escolhas estratégicas ajudam a moldar a identidade das empresas, tornando-as mais facilmente reconhecíveis e memoráveis.

Por trás de nomes como Samsung, Nike e Apple, muitas vezes, há histórias curiosas que envolvem desde referências a mitologias e deuses antigos até elementos culturais e linguísticos, que evocam imagens de grandeza ou simplicidade e refletem a essência da marca, suas origens, suas ambições ou mesmo a visão de seus fundadores. Veja a seguir os significados curiosos dos nomes de 20 marcas.

1. Apple

Apesar do logo original da empresa trazer o físico Isaac Newton sentado embaixo de uma árvore (o mito diz que uma maçã caiu em sua cabeça e ele "descobriu" a gravidade), não vem daí a inspiração primária de Steve Jobs para a maçã no nome e no logo da marca. Em seus anos "sabáticos e de andarilho", ainda na juventude, Jobs passeou pela região do norte da Califórnia e pelo estado do Oregon. Por lá, começou a trabalhar em uma plantação de maçãs e adotou uma dieta baseada somente em frutas. Daí veio sua inspiração. Jobs acreditava que o nome era simples, divertido, inebriante e nada intimidador.

2. Samsung

De acordo com a empresa, Samsung é uma palavra coreana que significa "tri-star": três estrelas. O três representa algo que é "grande, numeroso e poderoso". O desenho das três estrelas estava presente no logo original da marca.

3. Kibon

Na verdade, Kibon é um nome usado somente no Brasil, Argentina e Ilhas Malvinas. Remete, claro, à expressão "que bom". O nome da marca original é Wall's, que sempre traz aquele desenho de coração como logo. O nome vem do fundador, Richard Wall. Mas, em cada país, um nome diferente é usado. Na Eslovênia, Croácia, Áustria e República Tcheca, a marca de sorvete se chama Eskimo. Na Espanha, é Frigo. Em Portugal, é Olá.

4. Nikon

O nome Nikon vem de "NIKKO", a abreviação do nome original da empresa, Nippon Kogaku K.K. Depois, a letra "n" foi acrescentada para ficar uma palavra com impressão mais "masculina".

5. McDonald's

Os irmãos Richard e Maurice McDonalds criaram, em 1937, uma lanchonete chamada "The Airdrome", na Huntington Drive (Rota 66), na Califórnia. Eles vendiam somente hot dog. Depois, entraram os hambúrgueres. Em 1940, eles se mudaram para San Bernardino (ainda na Califórnia) e mudaram o nome do restaurante para "McDonald's Bar-B-Que". O churrasco era a especialidade da casa. Em 1948, quando o hambúrguer virou o negócio principal, o nome foi trocado apenas para "McDonald's".

6. Marlboro

O nome Marlboro vem da rua Great Marlborough Street, segundo endereço da Phillip Morris Companies Inc, empresa fundada em Londres que criou a marca de cigarros.

7. Nokia

O marca finlandesa tira o "Nokia" do nome da cidade Nokia, à beira do rio Nokianvirta. Por sua vez, a origem desse nome é um tanto obscura. No Finlandês moderno, "noki" significa "fuligem" e "nokia" é essa palavra no plural sem flexão. Uma teoria mais popular diz que o Finlandês arcaico tinha a palavra "nois" (plural "nokia") e a palavra "nokinäätä", que significava "fuligem marta". Marta é uma designação de mamífero. Na região, qualquer mamífero de pelagem escura era chamado de "nokinäätä".

8. Adidas

Uma lenda urbana diz que Adidas é a sigla para "All Day I Dream About Sports" ("Todo Dia Eu Sonho Com Esportes"). Mas a origem verdadeira é outra. "Adi" e "Das" vem do nome do seu fundador, Adi Dassler, que criou a empresa em 1949. Antes, ele tinha com seu irmão, Rudolph, uma outra fábrica. Quando eles brigaram, Adi criou a Adidas e Rudi criou a Ruda, que mais tarde virou a Puma.

9. Nike

A palavra Nike tirou a inspiração da deusa grega Nike, deusa da vitória na mitologia. Curiosidade: a empresa quase se chamou "Dimension 6".

10. Pringles

Há duas teorias sobre "Pringles". Uma diz que é uma referência à Mark Pringle, um americano que, em 5 de março de 1937, preencheu uma requisição de patente sobre "Método e Aparato para Processamento de Batatas". Esse trabalho foi citado e usado pela Procter & Gamble para criar a marca de batata e criar sua própria patente sobre um método de desidratação de batatas. Outra teoria, mais novelesca, diz que os dois publicitários da P&G responsáveis pela marca moravam na Pringle Drive, em Finneytown, cidade do estado americano de Ohio.

11. M&Ms

O doce criado em 1941 tirou os seus dois "M" dos nomes Mars & Murrie: de Forrest E. Mars Sr., fundador da empresa Newark Company; e Bruce Murrie, filho do presidente da Hershey Chocolate e dono de 20% das ações do produto.

12. HP

A sigla HP abevia o nome da empresa Hewlett-Packard e usa o nome dos fundadores, William Redington Hewlett e Dave Packard.

13. BMW

BMW é a sigla de Bayerische Motoren Werke AG e significa, em inglês, Bavarian Motor Works. A montadora alemã tem origem em Munique, na região da Baviera (em latim, Bavaria).

14. Hyundai

O nome Hyundai vem de uma palavra coreana (origem da empresa, Seul) que significa "modernidade".

15. Shell

Shell é a palavra inglesa para "concha" (presente no logo da marca) e remete aos fósseis, que por sua vez remete aos combustíveis fósseis. Mas a palavra "shell" vem de muito antes. A empresa, criada em 1907, nasceu da união da Royal Dutch Petroleum Company com a The Shell Transport and Trading Company. Esta última foi fundada pelos irmãos Marcus Samuel e Samuel Samuel. Marcus tirou o "shell" do seu pai, que, no começo de 1833, vendia conchas para colecionadores em Londres.

16. Texaco

Texaco vem de "The Texas Company". Este nome veio da origem da empresa, na cidade texana de Beaumont, em 1901.

17. Oreo

A origem do nome é controversa. Uma teoria diz que vem da palavra francesa para "ouro", "or". A embalagem original da bolacha era dourada e tinha a intenção de ser um produto mais sofisticado e exclusivo. Outros dizem que vem da palavra grega "oros", que quer dizer "monte" ou "montanha".

18. Panasonic

A empresa japonesa criada em 1918, em Osaka, começou a usar a marca "National" em 1927. Contudo, quando, em 1955, começaram a se expandir para os EUA e outros mercados, o nome "nacional" não podia ser usado, pois já era registrado. A marca então adotou "Panasonic", com "pan" significando "todo" e "sonic" remetendo a "som": "todos os sons".

19. Barbie

Ruth Handler, um dia, viu sua filha Barbara brincando com bonecas de papel e teve uma ideia de ouro: crianças queriam brincar com figuras de adultos, não somente de bebês. Depois, viajando à Alemanha, conheceu a boneca Bild Lilli, que daria a ideia final para criar o novo brinquedo. Em 1959, Ruth apresentou sua criação, Barbie. O nome veio de sua filha, Barbara.

20. Twitter

O nome original da marca era "twttr", inspirado no Flickr. Palavras de cinco caracteres eram o tamanho dos códigos curtos das mensagens SMS nos EUA. "twttr", também, porque o domínio twitter.com já estava em uso. Depois de seis meses de empresa, eles compraram o domínio e a marca virou "Twitter". Twitter significa uma coisa "curta", "informal", uma "mensagem sem grande importância ou consequência". Também significa o silvo dos pássaros (daí o logo da marca).

