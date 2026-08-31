OpenAI leva menos de 200 dias para transformar anúncios no ChatGPT em negócio de US$ 1 bilhão

A OpenAI levou menos de 200 dias para transformar os anúncios no ChatGPT em um negócio bilionário. A empresa anunciou nesta segunda-feira, 31, que a operação de publicidade da plataforma atingiu US$ 1 bilhão em receita anualizada.

O valor anunciado é uma projeção baseada no atual ritmo de contratos e receitas, e não significa que a OpenAI já recebeu US$ 1 bilhão em publicidade. Ainda assim, o resultado chama atenção pela velocidade de crescimento do negócio: os testes com anúncios no ChatGPT começaram nos Estados Unidos em fevereiro deste ano.

Desde então, a operação foi ampliada para mais de 40 países. No comunicado, a companhia afirma que já reúne dezenas de milhares de anunciantes na plataforma.

A partir desta segunda-feira, anunciantes da Índia, Europa, Oriente Médio e Norte da África também passam a poder comprar mídia diretamente pelo Ads Manager da OpenAI.

Buscas viram conversas

A venda de espaços publicitários dentro do ChatGPT coloca a OpenAI em uma disputa antiga da publicidade digital. O Google, por exemplo, construiu boa parte de seu negócio ao transformar a intenção expressa pelo usuário em uma oportunidade comercial. Alguém que pesquisa por um produto, serviço ou destino pode receber anúncios relacionados àquela busca.

No ChatGPT, porém, essa intenção aparece de outra maneira. Em vez de digitar palavras-chave, o usuário pode desenvolver uma conversa com a IA, pedindo ajuda para escolher um notebook, planejar uma viagem ou encontrar um restaurante, por exemplo.

Essa mudança de comportamento torna a publicidade em ferramentas de IA potencialmente relevante para o mercado. O inventário publicitário deixa de estar restrito a páginas de resultados e passa a estar inserido em uma interface conversacional.

Publicidade banca o ChatGPT gratuito

Atualmente, os anúncios aparecem para usuários dos planos Free e Go, enquanto assinantes Plus, Pro, Business, Enterprise e Edu não recebem publicidade.

Assim, os anúncios permitem à OpenAI monetizar justamente a parcela mais ampla de sua base de usuários sem necessariamente cobrar uma assinatura de todos. Segundo a companhia, o ChatGPT já supera 1 bilhão de usuários ativos semanais.

A empresa também pretende ampliar a operação para novos formatos, objetivos de campanha, opções de compra e ferramentas de mensuração. A OpenAI também diz que pretende explorar maneiras mais “nativas” de empresas interagirem com consumidores dentro do ChatGPT.

A projeção da OpenAI também acontece em um momento bem estratégico para a empresa, que se prepara para uma possível abertura de capital. Em sua última rodada de financiamento, a OpenAI foi avaliada em US$ 852 bilhões.