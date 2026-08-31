O que mais irrita passageiros em um avião? Pesquisa revela os piores hábitos a bordo

Chamadas telefônicas, videoconferências e a reprodução de conteúdos sem fones de ouvido lideram as reclamações de passageiros sobre o comportamento de outros viajantes durante voos.

O dado faz parte de uma pesquisa do The Points Guy (TPG), site especializado em viagens, em parceria com a YouGov, empresa de pesquisas de mercado. O levantamento ouviu 2.500 adultos nos Estados Unidos sobre regras de convivência dentro das aeronaves.

Entre os comportamentos avaliados, o uso de aparelhos eletrônicos com som aparece como a principal fonte de incômodo. Para 27% dos participantes, fazer chamadas telefônicas ou de vídeo é a atitude mais irritante entre passageiros, enquanto 40% defendem que as companhias aéreas proíbam essas ligações durante os voos.

"Isso também acontece nas áreas de pré-embarque, onde as pessoas ficam sentadas em seus celulares assistindo a vídeos no volume máximo", afirmou Becky Blaine, editora-chefe do TPG, à CBS News.

As regras sobre reprodução de áudio já passaram por mudanças em algumas companhias. Em março, a United Airlines determinou que passageiros utilizem fones de ouvido ao reproduzir sons em dispositivos pessoais, inclusive durante o acesso às redes sociais. Quem se recusar a seguir a determinação pode ser retirado da aeronave e ficar sujeito a restrições futuras impostas pela empresa.

Assento reclinado divide menos os passageiros

O levantamento também questionou os participantes sobre reclinar o assento durante uma viagem. Entre os entrevistados, 51% afirmaram não considerar um problema abaixar o encosto durante o voo, enquanto 10% classificaram a prática como inaceitável.

Outra regra informal abordada pela pesquisa trata dos apoios de braço. O TPG defende que o passageiro no assento central tenha prioridade sobre os dois apoios, como forma de compensar o menor espaço disponível. A posição, porém, foi compartilhada por 11% dos participantes, que disseram considerar os dois apoios automaticamente destinados a quem ocupa o lugar do meio.

A vestimenta durante viagens aéreas também entrou no questionário. Mais de sete em cada dez entrevistados consideraram adequado usar "qualquer coisa que seja confortável", categoria que inclui roupas esportivas e peças normalmente utilizadas em casa.

Somente 9% dos participantes defenderam o uso de roupas formais ou profissionais, enquanto 1% afirmou considerar aceitável viajar de pijama.

Os números aparecem após uma campanha do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, lançada no ano passado, que buscou incentivar maior formalidade e cordialidade entre passageiros nos aeroportos.

"Vista-se bem para ir ao aeroporto, ajude um desconhecido e esteja de bom humor", afirmou, na ocasião, o secretário de Transportes, Sean Duffy.