The Led compra Invian para deixar as propagandas físicas e digitais mais próximas

Depois de um período pandêmico em que poucas pessoas estavam circulando por aí, o mercado de publicidade OOH (Out-of-Home) - os famosos banners e outdoors, por exemplo - está em alta no Brasil. Em 2024, esse segmento deve movimentar cerca de 2,4 bilhões de reais, com um crescimento estimado de 4% ao ano até 2029.

E é nesse cenário de expansão que a The LED, uma empresa de painéis de LED, anuncia a aquisição da Invian, empresa que permite o planejamento digital de mídias externas.

Na prática, a Invian permite que o publicitário organize, digitalmente, quais publicidades serão expostas nas mídias out-of-home, e saiba os horários e quais anúncios estão no ar e por onde estão circulando. E vai além: permite também identificar eventuais erros de exibição e corrigí-los digitalmente.

"A Invian tem 12 sistemas proprietários para atender o mercado de OOH", diz Richard Albanesi, CEO da The Led. "E esses sistemas conseguem mesurar quais campanhas estão em vigor, quais marcas, quais informações. Tudo automaziado e via IA".

A fusão cria uma operação com potencial de aumentar o valuation do grupo em 100 milhões de reais até 2026.

Juntas, as empresas pretendem oferecer um produto que combina infraestrutura, a partir dos serviços da The Led, com gestão programada de campanhas e automação para publicidade em redes digitais e tradicionais, trabalho até então da Invian.

Qual é a estratégia com a aquisição

A união entre The LED e Invian chega em um momento em que o OOH é a terceira maior mídia no Brasil, representando 11% do investimento publicitário nacional.

“Essa fusão nos coloca em uma posição estratégica para atender à crescente demanda por soluções digitais completas", diz Albanesi, em fato relevante ao mercado. "Nosso objetivo é liderar o mercado com inovação e sustentabilidade, oferecendo tecnologia que potencializa os negócios de nossos clientes".

A grande promessa da fusão é simplificar um mercado tradicionalmente fragmentado.

Imagine uma empresa que precisa instalar um painel digital no centro da cidade, programar anúncios que mudam conforme o horário ou monitorar os resultados em tempo real. Antes, isso exigia lidar com vários fornecedores.

Agora, com a junção de The Led e Invian, tudo isso estará integrado em uma única plataforma.

“Desde a instalação dos painéis até a automação das campanhas, nossos clientes terão tudo na palma da mão, sem complicações,” diz Kelson Schmitt, fundador da INVIAN e agora CEO da nova unidade.

Um mercado em expansão

O setor de mídia digital no Brasil está aquecido. Só o mercado de OOH deve movimentar cerca de 2,9 bilhões de reais até 2029, puxado pelo crescimento da publicidade digital e programática.

Além disso, o segmento de Retail Media – que permite anúncios diretamente em pontos de venda – já é usado por 64% das grandes marcas no país, com 81% planejando aumentar os investimentos em 2024.

Com essa fusão, The Led e Invian estão posicionadas para atender a um mercado cada vez mais exigente e digitalizado, aproveitando o momento de alta nos investimentos para consolidar sua liderança na América Latina.