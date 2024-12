Mars, dona do M&Ms, recorre ao mercado para financiar aquisição bilionária

A Mars, conhecida por marcas como Skittles e M&Ms, está em busca de levantar pelo menos US$ 1 bilhão (R$ 6,08 bilhões) por meio da venda de dívida privada para apoiar a aquisição da fabricante de alimentos Kellanova.

De acordo com a Bloomberg, a empresa norte-americana está em negociações com investidores institucionais, incluindo seguradoras e gestores de ativos, interessados na emissão de títulos de alta qualidade. O valor arrecadado será destinado ao refinanciamento parcial de um empréstimo de US$ 29 bilhões (R$ 176,32 bilhões) oferecido por Citigroup e JPMorgan Chase.

Estrutura e detalhes da emissão de dívida

Os títulos serão emitidos com vencimentos de cinco, nove e 14 anos, segundo as fontes. As notas de cinco anos devem ser precificadas com spreads de 90 a 95 pontos-base acima dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, enquanto as de nove anos terão spreads de 115 a 120 pontos-base. Ainda não há informações sobre o preço dos papéis de 14 anos.

A emissão faz parte de uma estratégia mais ampla de financiamento para a aquisição da Kellanova, avaliada em US$ 36 bilhões (R$ 218,88 bilhões), e deve ser concluída no primeiro semestre de 2025.

Mercado de dívida privada como alternativa estratégica

A Mars está utilizando o mercado de private placement nos EUA como uma rota alternativa de financiamento, em vez de depender exclusivamente dos mercados de crédito públicos ou de empréstimos bancários. Este mercado atrai empresas blue-chip que buscam condições personalizadas para levantar capital.

Exemplos recentes incluem a casa de moda de luxo Chanel, que arrecadou mais de €700 milhões (R$ 4,26 bilhões) em dívida privada este ano, e o Schwarz Group, maior varejista de supermercados da Europa, que levantou US$ 1,8 bilhão (R$ 10,94 bilhões) por meio desse mercado.

Impacto estratégico da aquisição da Kellanova

A aquisição da Kellanova é um movimento estratégico significativo para a Mars, ampliando sua atuação no setor alimentício além do mercado de confeitaria. O financiamento robusto reforça o compromisso da empresa em garantir uma transição suave e apoiar a integração operacional da Kellanova.

Ao recorrer ao mercado de dívida privada, a Mars busca diversificar suas fontes de financiamento, garantindo taxas competitivas e prazos flexíveis, o que lhe permite gerenciar melhor o impacto financeiro dessa grande aquisição.