O segredo do Papai Noel passa pela Coca-Cola

Embora a origem do Papai Noel anteceda a Coca-Cola, campanhas publicitárias da empresa tiveram peso na construção da imagem que se conhece hoje (Reprodução/Coca-Cola)
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11h32.
A imagem do Papai Noel é uma das mais reconhecíveis da cultura ocidental. Roupa vermelha, barba branca, bochechas rosadas e um semblante afetuoso compõem um personagem que atravessa gerações e fronteiras. Mas essa figura, hoje quase universal, nem sempre foi assim.
Antes do século XX, o “bom velhinho” aparecia em versões muito diferentes, que iam de um homem alto e magro a figuras de traços mais sombrios e quase míticos. A imagem hoje mais difundida só começa a mudar a partir da década de 1930. E a Coca-Cola teve um papel importante nesse processo.
A associação entre o personagem e a marca de refrigerantes é tão forte que a pergunta surge com frequência: a Coca-Cola criou o Papai Noel? A resposta é não. Mas a publicidade da companhia ajudou a moldar a versão moderna pela qual o personagem passou a ser reconhecido.
A história do Papai Noel remonta ao século IV, com São Nicolau, bispo conhecido por sua generosidade. Ao longo dos séculos, a figura foi reinterpretada por diferentes culturas europeias, assumindo características variadas.
No século 19, o personagem começou a ganhar contornos mais definidos nos Estados Unidos, sobretudo por meio das ilustrações do cartunista Thomas Nast.
Em 1862, Nast desenhou o Papai Noel para a revista Harper’s Weekly como uma pequena figura élfica, associada ao contexto da Guerra Civil americana. Ao longo de cerca de 30 anos, o cartunista foi ajustando sua representação, incluindo a mudança do casaco bege para o vermelho — uma transformação que antecede a entrada da Coca-Cola nessa história.
Até o início do século 20, não havia uma imagem única e dominante do Papai Noel. Ele podia aparecer como um homem austero, um personagem quase mítico ou até uma figura assustadora, a depender do país e do contexto cultural.
A Coca-Cola começou a usar o Papai Noel em sua publicidade ainda na década de 1920. Os primeiros anúncios de Natal surgiram em revistas como The Saturday Evening Post e tinham forte apelo comercial, ligado ao período de compras de fim de ano. Nessa fase inicial, o personagem seguia um padrão mais rígido, próximo ao das ilustrações de Nast.
Em 1930, a empresa deu um passo importante ao encomendar ao artista Fred Mizen uma pintura de um Papai Noel em uma loja de departamentos, em meio a uma multidão, bebendo uma garrafa de Coca-Cola.
A cena destacava a maior fonte de refrigerante do mundo, instalada na loja Famous Barr Co., em St. Louis, no Missouri (EUA). A imagem foi reproduzida em anúncios impressos durante aquela temporada de Natal.
A mudança decisiva veio em 1931. Naquele ano, a Coca-Cola passou a investir de forma mais consistente em campanhas natalinas e encomendou ao ilustrador Haddon Sundblom a criação de uma nova imagem do Papai Noel. A orientação da agência D’Arcy, que atendia a empresa, era de que o personagem precisava ser íntegro, realista e simbólico, sem parecer um homem fantasiado.
Para criar essa nova versão, Sundblom buscou inspiração no poema A Visit from St. Nicholas (Uma visita de São Nicolau), de 1822, escrito por Clement Clark Moore. A descrição do texto levou à construção de um Papai Noel humano, afetuoso, de aparência robusta e expressão amigável. Embora o vermelho já fizesse parte do figurino do personagem antes, foi a repetição dessa imagem na publicidade da Coca-Cola que ajudou a fixar essa estética no imaginário coletivo.
O Papai Noel de Sundblom estreou em anúncios publicados na The Saturday Evening Post em 1931 e, nos anos seguintes, passou a aparecer com frequência também em revistas como Ladies’ Home Journal, National Geographic e The New Yorker.
Uma curiosidade é que as imagens do Papai Noel da Coca-Cola passaram a ser observadas com atenção pelo público, e qualquer mudança gerava reação. Em determinado ano, o cinto do personagem apareceu invertido, o que levou consumidores a escreverem para a empresa. Em outro, o Papai Noel surgiu sem aliança, provocando questionamentos sobre o paradeiro da Mamãe Noel.
Os detalhes também chamavam atenção. As crianças retratadas nas pinturas eram inspiradas em vizinhos de Sundblom. Inicialmente, eram duas meninas, mas o artista decidiu transformar uma delas em menino para variar as cenas. Já o cachorro que aparece na pintura de 1964 era, na vida real, um poodle cinza do florista do bairro, pintado de preto para se destacar melhor na composição.
Em 1942, a Coca-Cola introduziu o Sprite Boy, personagem que passou a aparecer ao lado do Papai Noel nos anúncios da marca ao longo das décadas de 1940 e 1950.
Criado também por Sundblom, o Sprite Boy recebeu esse nome por ser um sprite, ou seja, um elfo. O personagem não tinha relação com o refrigerante Sprite, que só seria lançado pela empresa nos anos 1960.
Entre 1931 e 1964, os anúncios de Natal da Coca-Cola mostraram o Papai Noel em situações cotidianas: entregando brinquedos, lendo cartas, conversando com crianças que ficaram acordadas para vê-lo e abrindo geladeiras para beber uma Coca-Cola.
As pinturas a óleo originais foram adaptadas para revistas, vitrines, outdoors, pôsteres, calendários e diversos produtos promocionais, muitos deles hoje considerados itens de colecionador.
Mesmo após Sundblom criar sua versão final do personagem, em 1964, a Coca-Cola continuou a usar suas imagens como base por décadas. Essas obras integram o acervo histórico da empresa e já foram exibidas em instituições como o Louvre, em Paris, o Royal Ontario Museum, em Toronto, e o Museum of Science and Industry, em Chicago, além de espaços comerciais e culturais em cidades como Tóquio e Estocolmo.
Em 2001, o Papai Noel da Coca-Cola ganhou vida em animação. Um comercial de TV foi criado a partir de uma pintura de 1962 de Sundblom, com animação assinada por Alexandre Petrov, vencedor do Oscar.
O movimento marcou a adaptação do personagem para novas linguagens e plataformas, mantendo viva a associação entre a marca e o Natal.
Embora a origem do Papai Noel anteceda a Coca-Cola, campanhas publicitárias da empresa tiveram peso na construção da imagem que se conhece hoje. Ao longo do século 20, a repetição dessa representação ajudou a transformar um personagem de múltiplas interpretações em uma figura reconhecida globalmente — um exemplo de como a publicidade pode ultrapassar o produto e influenciar o imaginário cultural.