Investimentos em mídia via agências crescem 9% e somam R$ 19,4 bilhões

O investimento em mídia via agências no Brasil somou R$ 19,4 bilhões entre janeiro e setembro de 2025, segundo o Painel Cenp-Meios. O levantamento consolida os espaços publicitários efetivamente comprados por 329 agências em todo o país e indica crescimento de 9,07% no período. O avanço supera o ritmo da economia brasileira, com PIB acumulado até o terceiro trimestre em 2,4%, segundo o IBGE.

Para Luiz Lara, presidente do Cenp, os dados mostram a importância da atividade no ambiente empresarial. “O resultado confirma a expansão contínua do mercado publicitário brasileiro e reforça o movimento observado ao longo dos últimos trimestres: mesmo em um cenário macroeconômico marcado por incertezas, a publicidade segue avançando de forma sólida. A distância entre as curvas evidencia o papel cada vez mais estratégico da comunicação para empresas de todos os portes”, afirma.

Distribuição regional dos investimentos

O Cenp-Meios detalha como os valores se distribuem pelo território brasileiro. O mercado nacional, que concentra negociações multirregionais e campanhas com abrangência em todo o país, representou 67,9% do total, equivalente a R$ 13,196 bilhões.

Entre as regiões, o Sudeste lidera com 19,2% (R$ 3,734 bilhões). Em seguida aparecem:

Nordeste: 4,9% (R$ 948,6 milhões)

Sul: 4,0% (R$ 774,1 milhões)

Centro-Oeste: 3% (R$ 578,7 milhões)

Norte: 1,1% (R$ 216,4 milhões)

Segundo o Cenp, os números mostram o peso do mercado nacional nas compras de mídia e o comportamento regional das campanhas distribuídas pelos anunciantes.

Principais números do Painel Cenp-Meios (jan–set/2025)

O Painel Cenp-Meios mostra que a internet manteve a maior participação nos investimentos em mídia entre janeiro e setembro de 2025, com 41,5% do total, impulsionada por display e outros formatos (59,1% da verba digital) e por social (25%).

A televisão aparece em seguida, com 40,3%, concentrada majoritariamente na TV aberta, que representa 78,1% dos recursos do meio. OOH/mídia exterior responde por 12,1%, enquanto rádio fica com 4%. Jornais, revistas, cinema e áudio digital têm participações menores, somando menos de 3% do total.

Os números indicam a centralidade das plataformas digitais e da TV no planejamento das agências e a presença consistente do OOH na composição dos planos de mídia.

Investimentos em mídia¹, realizados por 329 agências participantes (257 matrizes e 72 filiais) de publicidade², por meio de comunicação (Divulgação)

Metodologia e verificação

Os dados consolidados pelo Painel Cenp-Meios consideram exclusivamente os Pedidos de Inserção (PIs) emitidos por 329 agências — 257 matrizes e 72 filiais — entre janeiro e setembro. O levantamento organiza as informações por meio, estado, região e período, sem acesso a dados individuais de anunciantes ou veículos.

O processo é acompanhado pelo Núcleo de Qualificação Técnica (NQT), organismo formado por representantes de anunciantes, agências, elos digitais e veículos. O Painel foi verificado pela KPMG.

Papel do Cenp-Meios no mercado

Segundo o Cenp, o Painel se consolida como referência para acompanhar a evolução dos investimentos em mídia no Brasil, permitindo análise de tendências e observação contínua da contribuição da publicidade para a dinâmica econômica nacional.

Criado em 1998, o Cenp reúne entidades que representam anunciantes, agências, elos digitais e veículos, com foco em zelar pelas relações ético-comerciais do setor. A instituição atua como espaço de discussão e disseminação de dados e práticas relacionadas ao mercado publicitário.