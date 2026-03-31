O roubo de KitKat que virou o maior case de marketing da Páscoa (até agora)

Na última semana, um carregamento de 12 toneladas de KitKat (cerca de 413 mil unidades da marca da empresa suíça Nestlé) saiu de uma fábrica na Itália para abastecer diferentes centros de distribuição na Europa.

A rota previa paradas ao longo do trajeto antes da etapa final na Polônia, mas o caminhão desapareceu antes de concluir o percurso, às vésperas da Páscoa.

O roubo que virou case de marketing

O que parecia ser um prejuízo virou um case de marketing orgânico para a marca. O porta-voz aproveitou a momento com bom humor: “Sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com KitKat, mas parece que os ladrões levaram a mensagem ao pé da letra e fugiram com mais de 12 toneladas do nosso chocolate”.

O caso tomou conta das redes sociais, com marcas e usuários produzindo conteúdo em massa em diferentes plataformas. Entre os mais criativos, destacam-se:

Breaking Bad

Usuários "acusaram" Walter White, personagem da série, de estar por trás do sumiço dos chocolates.

McDonald's França

Explorou o momento com uma mensagem simples e estratégica: "Ainda temos alguns KitKats sobrando, só por precaução."

il nous reste du KitKat, si jamais. pic.twitter.com/MbLzzNrovE — McDonald's France (@McDonaldsFrance) March 30, 2026

Domino's Reino Unido

Aproveitou para anunciar uma novidade: "Gostaríamos de expressar nossos pensamentos e condolências à KitKat pelas recentes notícias tristes. Em uma nota completamente não relacionada, temos o prazer de anunciar que agora passaremos a vender uma nova pizza de KitKat."

7-Eleven México

Usou o momento para lançar um produto com gatilho de urgência: "Apresentamos nossa nova bebida sabor KitKat, por tempo limitado."

Les presentamos nuestra nueva bebida sabor Kit Kat… por tiempo limitado. 👀 https://t.co/Wvgi2EZlaC pic.twitter.com/QWo72gJBip — 7-Eleven (@7ElevenMexico) March 30, 2026

Microsoft Edge

Seguiu uma abordagem indireta, sem mencionar o navegador: "Em uma nota não relacionada, acabamos de receber este e-mail do chefe: 'Ei! Pergunta rápida: por que temos 14 caixas de KitKats no escritório?'"

on an unrelated note we just got this email from the boss https://t.co/bs5qD3Z8Y5 pic.twitter.com/s1Ctjg2MYb — Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) March 30, 2026

World of Warcraft

Publicou uma imagem simulando uma captura de tela do jogo, em que "12T de KitKats" apareciam na lista de itens, com a legenda: "Isso é só coincidência, juramos..."

This is just a coincidence, we swear... https://t.co/3n0aVUijuK pic.twitter.com/Wx1fY4QUGs — World of Warcraft (@Warcraft) March 30, 2026

A crise que virou oportunidade para todos

Essas reações espontâneas das empresas geraram milhões em earned media para o KitKat, ampliando o alcance sem custo publicitário, ao mesmo tempo em que impulsionaram visibilidade para as próprias marcas envolvidas.

McDonald's França, Domino's UK e 7-Eleven México, por exemplo, aproveitaram o momento para promover produtos reais ou fictícios. Da mesma forma, referências culturais como Breaking Bad e World of Warcraft viralizaram por meio de memes, provando como uma crise bem aproveitada pode engajar marcas, memes e audiências ao mesmo tempo.

Os números confirmam o impacto: o momento viral atingiu um alcance estimado de mais de 70 milhões de pessoas, com a hashtag se espalhando pelo Instagram, TikTok, X (Twitter).

No Google, buscas pelos termos relacionados ao chocolate cresceram 3.290% conjuntamente e termos como "kitkat chocolate bars heist" e "furto kitkat" tiveram breakout, ou seja, um aumento de popularidade superior a 5.000% em relação ao período anterior.

O caso veio para reforçar o poder da internet e a importância de um marketing atento a oportunidades. O mundo está acelerado, as tendências surgem e desaparecem com agilidade.

As marcas que conseguem interpretar o momento e reagir com criatividade têm mais chances de ampliar seu alcance, muitas vezes superando campanhas já planejadas, mesmo com budgets previamente definidos. Ao que tudo indica, o desaparecimento de 12 toneladas de KitKat se transformou em um dos episódios mais comentados do marketing recente.