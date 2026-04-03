Marketing

A Nescafé descobriu a fazenda de Sabrina Sato — e fez sua maior campanha em 15 anos

Apresentadora procurou a marca após ver campanha com produtores reais; fazenda da família em Piraju entra em programa de certificação e pode virar fornecedora de café

Sabrina Sato: estrela campanha da Nescafé que conecta comunicação à cadeia produtiva do café (Divulgação)

Sabrina Sato: estrela campanha da Nescafé que conecta comunicação à cadeia produtiva do café (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17h41.

Tudo sobreCampanhas Publicitárias
Saiba mais

A Nescafé lançou nesta semana sua maior campanha dos últimos 15 anos com uma apresentadora que, talvez, poucos esperavam ver no campo. Sabrina Sato aparece não apenas como garota-propaganda, mas como aprendiz de cafeicultores que integram a cadeia da marca. A parceria, porém, vai além das telas.

A fazenda da família de Sato, em Piraju, no interior de São Paulo, passou a integrar formalmente o Nescafé Plan, programa de agricultura regenerativa criado há mais de 20 anos, que reúne 3.800 famílias produtoras certificadas no Brasil.

Diferentemente do padrão em campanhas de marketing, o movimento não partiu da marca. No fim do ano passado, a própria apresentadora procurou a Nescafé após assistir à campanha 'Fazedores'. Lançada em 2024, a iniciativa percorreu mais de 30 fazendas e quase 4 mil quilômetros para selecionar quatro produtores com histórias de retorno ao campo.

“A fazenda existe há sete anos. Meu pai começou a tocar sozinho, e aos poucos a família foi se envolvendo nessa paixão”, conta Sabrina Sato em entrevista à EXAME.

A propriedade tem 75 hectares, dos quais 50 são destinados ao cultivo de café. Já adotava práticas regenerativas e foi classificada no nível 2 de uma escala interna de sustentabilidade durante a visita técnica, acima do esperado pela equipe técnica. A próxima etapa inclui análise de solo, plano de otimização da colheita e avanço rumo às certificações do programa.

“Visitamos o local e conhecemos a irmã de Sabrina, Karina, o irmão, Karim, o pai, Omar, e a mãe, dona Kika”, diz Gabriela Monsanto, gerente de marketing da Nescafé. “Eles viram a campanha e demonstraram interesse em participar do projeto e aprofundar o conhecimento sobre café.”

Além do contrato publicitário, a empresa firmou um acordo com a apresentadora que prevê visitas técnicas trimestrais para reduzir emissões de carbono e aprimorar práticas regenerativas. No longo prazo, a meta é que a fazenda se torne fornecedora certificada da marca.

“É a primeira vez que Sabrina aparece nesse papel, e esse ineditismo foi central para viabilizar a campanha”, afirma a executiva. Na narrativa, criada pela agência DPZ, a apresentadora divide cena com Airam Quiqui, cafeicultor que já integrava o Nescafé Plan e participou da ação em 2024.

“Existe verdade nesse encontro. Não é uma campanha construída do zero. É uma conversa que já fazia sentido antes de virar projeto”, diz Sato. A fazenda, batizada de @fazendanossaterra no Instagram, é conduzida principalmente pelo pai. “Ele envia textos sobre agricultura regenerativa e mostra como está implementando processos que aprendeu com nossos agrônomos”, completa Monsanto.

Veiculada em TV, redes sociais e OOH, a campanha tem como premissa destacar atributos de qualidade, origem e sustentabilidade. A ideia é usar a história da apresentadora e de sua fazenda para estruturar uma estratégia que combina construção de marca, desenvolvimento de fornecedores e defesa de valor.

Estratégia de mercado

Ao levar a origem do café para o centro da comunicação, a Nescafé responde a um momento específico do mercado de solúvel no Brasil. Embora o país seja o maior produtor global da commodity e o segundo maior consumidor, o solúvel representa apenas 7% do consumo interno, enquanto o torrado e moído concentra cerca de 80%.

Historicamente menor, a categoria ganhou tração no último ano em meio à maior crise do café em cinco décadas. "Com a saca acima de R$ 2.000 no ano passado, parte dos consumidores passou a avaliar o custo por xícara e migrou para o solúvel. O segmento cresceu 6,5% em 2024, em volume e valor, com avanço puxado por quem deixou temporariamente o torrado e moído", diz Monsanto.

O movimento ampliou a base da categoria, mas trouxe um novo desafio: reter esses consumidores e sustentá-los para além do preço. “Temos um trabalho relevante de continuidade dessa construção, para que quem entrou permaneça”, afirma a executiva. A aposta está justamente em atributos como origem e qualidade.

“O consumidor que chegou ao solúvel pelo custo por xícara precisa entender que não se trata apenas de economia, mas de uma entrega de qualidade equivalente ou superior ao torrado e moído.”

Para Sato, a imersão no processo produtivo reforça esse argumento. “Passei a olhar com mais atenção para o impacto do clima, para a importância da inovação no campo, para o cuidado com o solo e para decisões que influenciam diretamente qualidade e sustentabilidade”, afirma.

É esse repertório que a marca busca transferir ao consumidor, com a apresentadora como intermediária. “Nem todo mundo precisa dominar tecnicamente um assunto, mas pode se interessar por ele quando existe uma narrativa acessível e consistente. É nesse ponto que a gente entra", diz a apresentadora.

A estratégia se apoia na posição da marca. A Nescafé lidera o segmento de café solúvel no país e compete com 3 Corações, L’Or e Melitta, além de enfrentar o avanço das marcas próprias de varejistas. A operação alcança cerca de 233 mil pontos de venda e mira avançar 300 pontos-base de participação durante o pico da campanha.

O solúvel segue como principal produto, mas a empresa também atua com cápsulas Dolce Gusto e com a linha premium Nescafé Origins do Brasil, em uma tentativa de capturar o movimento de premiumização que se intensificou durante a crise.

A estrutura é sustentada por uma base produtiva concentrada no país. Toda a matéria-prima vem do Brasil, com processamento na fábrica de Araras, no interior de São Paulo. Cerca de 70% do volume é exportado para mais de 70 países.

No mercado doméstico, 100% das 3.800 famílias produtoras já são certificadas, meta atingida pela operação brasileira antes de outros mercados. “Somos uma referência global para a marca”, afirma Monsanto.

Embalagens e escala

Um dos eixos da estratégia é o uso das embalagens como mídia. Em 2024, a Nescafé colocou 6 milhões de unidades em circulação com os rostos dos produtores, entre abril e junho, acompanhadas de QR codes que direcionavam para o site da campanha.

Neste ano, o volume sobe para 20 milhões de embalagens personalizadas, cerca de 70% da linha comercializada. A distribuição contempla os solúveis tradicionais nas versões original, matinal e tradição, em sachês e vidros de 100, 160 e 200 gramas.

Quatro produtores do Nescafé Plan estampam as peças, que deixam de ter caráter temporário. “É uma iniciativa perene”, afirma a executiva, ainda que o lançamento coincida com o início do inverno, período de maior consumo da categoria.

O varejo físico segue como principal canal de venda: entre 90% e 95% das vendas de café solúvel ocorrem fora do ambiente digital. O comportamento contrasta com o de cápsulas e produtos premium, em que o e-commerce ganha relevância.

A expectativa da marca é que a presença de Sabrina, que reúne 30,5 milhões de seguidores no Instagram, amplie a visibilidade das demais linhas do portfólio, como Dolce Gusto e a linha premium.

Os indicadores de desempenho combinam métricas de brand power, monitoradas por plataforma da Kantar, fortalecimento de atributos como qualidade e origem na percepção do consumidor e ganho de participação de mercado. A Nescafé não divulga o valor do investimento, mas classifica a campanha como a maior realizada no país nos últimos 15 anos.

“Existe um trabalho técnico, artístico e humano antes de tudo acontecer”, diz Sato. “Sou aprendiz nesse papel de fazedora de café. Estamos construindo essa ponte enquanto aprendemos — e esse aprendizado não é só meu, é da família inteira.”

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingCaféNescafé

Mais de Marketing

Copa 2026: LEGO lança sets de Messi, CR7 e Vini Jr.; veja preços

Uber surgiu em Uberlândia? Empresa vira nome de clube centenário em Minas

Uber fecha naming rights com clube brasileiro que já tem 'Uber' no nome há 103 anos

Feliz Dia da Mentira: brincar é decisão estratégica, não criativa

Mais na Exame

Mundo

Irã derrubou outra aeronave de combate dos Estados Unidos no Golfo Pérsico

ESG

Irã em guerra, Mar do Norte na mira: por que perfurar mais petróleo não resolve a crise?

Casual

Quando é o momento de trocar o tênis de corrida?

Pop

Prova do Anjo BBB 26: escolha sobre Castigo do Monstro gera 'treta' entre Anjo e Líder