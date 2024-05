O caminho dos CMOs rumo aos conselhos de administração

Na data anterior em que é celebrado o Dia do Profissional de Marketing, a EXAME, em parceria com a agência Zmes, reuniu lideranças de grandes organizações do país, a exemplo de Cogna, Mondelez, Claro e O Boticário, para debater os desafios e oportunidades dos chief marketing officers (CMOs) rumo aos conselhos de administração.

O evento ocorreu no Fasano, no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista, nesta terça-feira, 7, e contou com a participação de Jorge Maluf, sócio-sênior da consultoria Korn Ferry, Sandra Comodaro, fundadora e presidente do Conselheiras, e Sandra Monte, CMO da Olist.

Embora desafiadora, a posição de conselheiro tem emergido como uma oportunidade cada vez mais frentequente nas organizações, inclusive, para os líderes de marketing. "Recebo muitas dúvidas de executivos sobre como seguir na carreira, se há a necessidade de realizar cursos de capacitação, qual o salário e os primeiros passos. Há pessoas, por exemplo, que fazem a transição de carreira total e outras que escolhem a cadeira de conselheiro como um complemento intelectual ou financeiro. Por isso, trouxemos o tema para o Clube CMO deste mês", diz Marcelo Tripoli, CEO da Zmes.

Ao contrário do que muitos pensam, não existe uma receita ou fórmula única para entrar na carreira de conselheiro, conforme explica Jorge Maluf, sócio-sênior da consultoria Korn Ferry, que atua diretamente no recrutamento de profissionais para a área.

"Não existe um modelo de conselho ideal, pois eles variam e evoluem ao longo do tempo. Em geral, os conselhos não são mais compostos apenas por grandes economistas ou políticos renomados. Atualmente, essa posição é reconhecida como uma profissão em si mesma. Os conselheiros são profissionais que enfrentam pressões constantes, são avaliados regularmente, lidam com demandas relevantes e assumem uma enorme responsabilidade pessoal", afirma Maluf.

Sandra Montes, CMO da Olist, conta que passou 19 anos na Electrolux e, ao deixar a empresa, decidiu investir em um curso dedicado a conselheiros. "Queria compreender melhor esse universo. Já tinha visto muitos exemplos, mas não possuia uma visão clara de como funcionava. O curso foi extremamente útil para mim", destaca a executiva, que é conselheira do Instituto Capim Santo e da Camil Alimentos.

Ela destaca, contudo, que o curso é uma chancela, mas não garante que alguém será automaticamente escolhido para uma posição de conselheiro. "O que realmente importa é a combinação das experiências adquiridas ao longo da carreira. Portanto, é importante que o profissional reflita sobre sua trajetória profissional, os diferentes contextos pelos quais passou e como pode agregar valor", complementa.

Para Sandra Comodaro, foi fundamental buscar insights junto aos veteranos da carreira. A executiva é fundadora do Conselheiras, um grupo composto por 1.800 mulheres, das quais 85% ocupam cargos de conselheiras e C-levels.

"Conversei com profissionais que trilharam trajetórias em carreiras executivas e ascenderam ao papel de conselheiros. Antigamente, era prática comum aguardar anos até o final da carreira para considerar uma posição em conselho, muitas vezes vista como uma etapa voltada para a aposentadoria. No entanto, essa abordagem já não é predominante nos dias de hoje. Atualmente, observamos um movimento simultâneo, com profissionais mantendo um pé no mundo executivo e outro no conselho", salienta.

Na visão de Comodoro, um caminho para aqueles que desejam iniciar uma carreira como conselheiro passa pelo universo das startups. "Uma abordagem que permite adentrar nesse campo sem necessariamente abandonar a trajetória executiva."

Promovido pela EXAME e pela Zmes, o Clube CMO acontece mensalmente e visa a troca de conhecimento, relacionamento e discussões de assuntos relacionados ao marketing. A última edição, em abril, trouxe insights do South by Southwest (SXSW), um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e cultura no mundo.

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações. Sendo assim, podem participar CMOs, vice-presidentes e diretores que sejam insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento sobre o mercado publicitário. Os novos associados são selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado.

Os associados participam de jantares de relacionamento, encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO. A iniciativa tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Spark, e conta com apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).