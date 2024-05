'Saquinho' de nicotina ganha adeptos para perda de peso

O Zyn, saquinhos de nicotina para serem usadas nas gengivas, viraram a grande arma para a perda de peso entre os americanos, de acordo com o Business Insider. As populares bolsas de nicotina, que ficam na linha das gengivas como balas duras, aparentemente proporcionam aos usuários um "barato" e um impulso de energia. Os motoristas de caminhão os usam para resistência, quem frequenta academia usa antes do treino e as redes sociais 'descobriram' uma nova maneira de usá-las: para perder peso.

"O meu namorado perdeu cerca de 30 quilos em um mês. O-Zyn-pic. Funciona", disse um usuário do Instagram, que administra uma popular página de golfe, em um dos vídeos.

As páginas de dieta no Reddit também estão cheias de conversas sobre Zyn. “Usei bolsas de nicotina Zyn ocasionalmente nos últimos anos, mas comecei a usá-las regularmente porque me ajudam a concentrar e a reduzir minha fome”, escreveu um usuário do Reddit.

Caso a história nos ensinou alguma coisa, é que os produtos de nicotina suprimem um pouco o apetite e serão usados para perda de peso. Além disso, há uma grande demanda por uma solução rápida e barata para substituir novos medicamentos de grande sucesso como Ozempic e Wegovy, que atualmente estão em escassez, causando ansiedade generalizada.

Nicotina era ‘solução’ para mulheres nos anos 1920

Na década de 1920, os cigarros Lucky Strike foram comercializados como uma alternativa mais saudável e menos "engorda" aos doces, ajudando os fumantes a "manter um corpo esguio". É uma ideia que persistiu nos anúncios de cigarros durante os 50 anos seguintes, apesar das regulamentações introduzidas na década de 1960 para impedir as empresas de tabaco de anunciar cigarros como produtos de emagrecimento.

Quando os cigarros eletrônicos e os vapes entraram em cena, não foi diferente. Um anúncio de 2014 na edição de trajes de banho da Sports Illustrated mostra uma mulher na praia usando uma minúscula calcinha triangular, promovendo os cigarros eletrônicos.

Zyn é diferente. Não é comercializado como emagrecedor ou feminino. Sua marca é simples e masculina. E é gamificado: ao comprar uma lata de 15 sachês por US$ 4,90 (R$ 25). Na verdade, esta não é uma jogada de marketing da Philip Morris, proprietária da Zyn. São os usuários do Zyn que conduzem a narrativa dessas bolsas como um hack de dieta – como um código de trapaça que você pode desbloquear se comprar.

Especialistas preocupados com efeitos

Os cientistas suspeitam que a razão pela qual a nicotina funciona como um inibidor suave do apetite é porque ela ativa neurônios no cérebro que controlam a fome.

E como os usuários de Zyn absorvem mais nicotina do que os fumantes de cigarros, o efeito supressor do apetite de colocar uma bolsa de Zyn na linha das gengivas pode ser ainda maior do que acender um cigarro.

A nicotina não é como um hormônio. É um estimulante viciante e que (ao contrário do Ozempic) não foi estudado em ensaios randomizados e controlados para avaliar segurança e eficácia.

Embora as bolsas de nicotina contornem os efeitos dos cigarros na saúde causados pelo tabaco, elas ainda causam danos ao seu corpo. Eles são altamente viciantes e aumentam sua pressão arterial.

Inflamação, pressão alta e problemas cardiovasculares estão em jogo quando as pessoas carregam excesso de peso, e tomar um Zyn pode inclinar ainda mais a balança.