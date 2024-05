Samsung alfineta Apple após comercial de iPad Pro: 'A criatividade não pode ser esmagada'

Frequentemente usado pelas marcas para chamar a atenção do público, o chamado 'marketing de provocação' costuma levantar discussões e criar uma diferenciação competitiva. Alguns exemplos incluem Pepsi e Coca-Cola, Burger King e McDonald's e, mais recentemente, Samsung e Apple. A empresa sul-coreana lançou nesta quinta-feira, 16, um novo vídeo (veja mais abaixo) em que alfineta o anúncio 'Crush' produzido pela Apple sobre o novo Ipad Pro.

A dona do Iphone pediu desculpas na útlima semana, após veicular o comercial, que mostra uma variedade de ferramentas e objetos criativos — desde um piano até uma câmera e latas de tinta — sendo destruídos por um triturador industrial. A ideia era utilizar uma metáfora para demonstrar o potencial criativo presente na mais recente edição do tablet da companhia e destacar sua espessura (com apenas 5,1 milímetros, é o mais fino já produzido pela Apple).

Ocorre que o vídeo não foi bem recebido por muitos espectadores, que interpretaram o conteúdo de forma negativa, enxergando-o como uma representação sombria da tecnologia suprimindo a história da criatividade humana — uma preocupação existencial já presente na indústria criativa devido ao avanço da inteligência artificial.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

“Nosso objetivo é sempre celebrar as diversas formas pelas quais os usuários se expressam e dão vida às suas ideias por meio do iPad. Erramos o alvo com esse vídeo e lamentamos”, afirmou Tor Myhren, vice-presidente de comunicações de marketing da Apple.

A resposta da Samsung

Aproveitando a repercussão negativa do anúncio da Apple, a Samsung lançou uma campanha, batizada de 'Uncrush'. No vídeo, o espectador é levado de volta para o que se supõe ser a sala com o mesmo compressor industrial do anúncio da Apple. Ferramentas físicas criativas quebradas estão por toda parte. Até mesmo a tinta das latas esmagadas no anúncio da empresa de Tim Cook aparece na tela.

Em certo momento, uma mulher, que surge caminhando pelo destroços, pega um violão danificado e começa a tocá-lo, enquanto lê partituras por meio de um tablet da Samsung. O anúncio termina com a frase: "A criatividade não pode ser esmagada".

"Mais do que uma resposta, esta é uma celebração de todas as almas criativas", disse Estefanio Holtz, diretor criativo executivo da BBH USA, a agência criativa que fez o anúncio, em comunicado à Fast Company. "Verdadeiros artistas, fabricantes e criadores sabem que a criatividade sempre encontra um caminho", complementou.