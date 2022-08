Quer fazer parte do maior clube de CMOs do país? Saiba como

O Clube CMO, organizado pela EXAME em parceria com a agência Zmes, já tem definido o modelo de associação. Os critérios de participação da associação de profissionais de marketing foram apresentados ontem, 23, para lideranças do setor, em jantar promovido no Beefbar de São Paulo.

O maior clube de profissionais de marketing do país está oficialmente aberto aos gestores da área de grandes empresas e oferece uma série de benefícios aos participantes. Quem quiser mais informações pode acessar este formulário aqui. Explicamos a seguir como vai funcionar o Clube CMO, que tem apoio da Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA) .

Qual será o conteúdo

Os profissionais de marketing associados participarão este ano de um jantar de relacionamento e dois encontros de learning, em uma manhã de palestra, aula e discussão de tendências.

Estão previstas duas viagens internacionais com foco em inovação nos próximos meses. Os associados poderão participar de um grupo com curadoria de conteúdo no Web Summit, em Lisboa, em novembro, e no South by Southwest, em Austin, em março de 2023.

Os membros do Clube CMO terão ainda participação ativa no conteúdo da EXAME. Entre as plataformas estão a newsletter de marketing, um podcast do Clube, as matérias de cobertura dos eventos do Clube e uma coluna do Clube CMO, entre outras.

Conheça o Clube CMO, organizado pela EXAME em parceria com a agência Zmes

Quem pode participar

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing em suas organizações. Poderão participar CMOs, vice-presidentes e diretores. O foco inicial são grandes empresas, anunciantes que investem mais de 30 milhões de reais por ano em mídia.

O perfil desejado é o do insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento, resolução de problemas e discussões produtivas sobre o mercado publicitário.

EXAME e agência Zmes lançam clube para CMOs

Os novos associados serão selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado. Fazem parte desse comitê Frank Plfaumer, da Seara; Frederico Battaglia, da Stellantis; Luiz Eduardo Clavis, da Hypera Pharma; Marcio Carvalho, da Claro; João Branco, do McDonald's; Renata Gomide, do Grupo Boticário; Eduardo Galanternick, da Magalu; Guilhermo Bressane, do Itaú;

Quais são as vantagens

“A Exame quer se tornar a comunidade de marketing mais relevante da América Latina. Queremos contar os casos de sucesso e inspirar a próxima geração de CMOs. Vejo muito potencial de alavancar todo know-how dos maiores profissionais de marketing do Brasil e democratizar conhecimento para os mais de 15 milhões de brasileiros que acessam nosso conteúdo todo mês”, afirma Pedro Valente, Co-CEO da Exame e Co-Chairman do Clube CMO.

“Com a profunda transformação que está acontecendo nas áreas de marketing e vendas em função da disrupção digital os CMOs precisam de uma plataforma de troca com seus pares e de uma curadoria de conteúdo que separe o ruído do que é importante”, diz Marcelo Tripoli, fundador e CEO da Zmes e Co-Chairman do Clube CMO.

Quer fazer parte da maior comunidade de profissionais de marketing do país? Acesse nosso link de inscrição.