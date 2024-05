Ela transformou networking em negócio e deve faturar R$ 100 milhões em 2024

Estabelecer conexões pode ser uma tarefa complexa para alguns profissionais no mercado de trabalho, demandando treinamento para ampliar as chamadas soft skills (habilidades interpessoais). Por outro lado, há quem consiga transformar networking em negócio, caso de Tatianna Oliva, fundadora da Cross Networking. A agência, especializada na construção de parcerias entre marcas, empresas e pessoas, registrou um faturamento de R$ 50 milhões no ano passado e projeta dobrar esse valor em 2024, alcançando R$ 100 milhões.

“Informação é uma oportunidade de negócio. O problema é que as pessoas não fazem nada com isso. É legal ter foco, mas às vezes é preciso escutar um pouco mais para encontrar oportunidades”, diz a empresária, em entrevista à EXAME. “E isso é treino”, complementa.

Ao longo da carreira, Oliva foi responsável por parcerias bem conhecidas no mercado, como a linha de produtos para casa da Tok&Stok com a Maizena, o avatar digital do DJ Alok no game Free Fire, além da coleção de maquiagens da Mac com as influenciadoras Luciana e Marcella Tranchesi e das roupas da Reserva com estampa da Heinz.

“A Cross Networking começou há mais de 15 anos, a partir de uma rede de contatos que carreguei na época em que atuava com marketing promocional”, conta. “Tenho um sobrenome conhecido, e quando se fala em conexão e networking isso tem um peso, mas não é o que garante um horário na agenda de um executivo. Sempre procurei me informar e ler notícias diariamente para fazer conexões e comunicar o que é de interesse ao ouvinte”, destaca.

'A menina das parcerias'

Atualmente, a Cross Networking faz parte do portfólio da Holding Clube, que também detém as agências Banco de Eventos, Samba, Roda, Story Makers e Auíri. O conglomerado especializado em comunicação e marketing de experiência foi fundado em 2010 por José Victor Oliva, marido de Tatianna. O grupo está à frente de eventos, a exemplo do Camarote Nº 1, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, o São João Vybbe Nº 1, em Fortaleza, e o Reveillon Nº 1, em Itacaré, no Sul da Bahia.

"Me casei com quem antes era meu chefe. Havia também essa necessidade de provar às pessoas que estava lá não por causa do relacionamento. Era mais cobrada e ao mesmo tempo sempre fui muito exigente comigo mesma”, afirma a executiva.

Filha de comerciante e natural de Santos, no interior de São Paulo, Oliva é formada em Direito e, ao longo da carreira, trabalhou em loja em shopping e morou por um período nos Estados Unidos para aprender a falar inglês, o que lhe abriu as portas para atuar com marketing. Começou inicialmente no Banco de Eventos, durante as folgas de uma profissional de atendimento.

"A empresa era focada em marketing, mas minha expertise sempre esteve mais voltada para o relacionamento e a área comercial. Digo que para vender bem, é preciso entender de negócio, algo que para mim estava intrinsecamente ligado à personalidade, experiências e posição na época."

Durante nove anos, Oliva deixou sua marca no Banco de Eventos até ficar conhecida pelas marcas como 'a menina das parcerias' devido aos projetos que liderava, incluindo ativações no Camarote Brahma no Carnaval. Mais tarde, chegou ao cargo de diretora, mas após a segunda gravidez optou por se desligar da companhia para fundar, em março de 2008, a Cross Networking.

“Entendi que a parceria como ferramenta de negócio não iria funcionar em uma empresa de execução de eventos. É preciso atender ao interesse de várias partes e isso toma tempo. Mas, até sair de fato do Banco de Eventos, tive a oportunidade de testar o modelo de negócios, até porque nunca tinha empreendido na vida. Curiosamente, tenho grandes cases que foram os que menos ganhei dinheiro”, lembra.

Negócio de milhões

O que começou como uma empresa de parcerias para projetos proprietários, como o Camarote Brahma, com o tempo e o amadurecimento do mercado, expandiu-se para incluir novos escopos de negócios. Foi por meio da empresária, por exemplo, que nasceu a bala Butter Toffees no sabor cappuccino 3 Corações, em 2012. Outras collabs conhecidas envolvem Downy e Track & Field, Ruffles e Fiever, Palmoline e Riachuelo, Kero Coco e Água de Coco, Café do Centro e Kopenhagen, entre outras.

Hoje, a Cross Networking conta com cerca de 30 colaboradores, divididos em cincos áreas de atuação: patrocínios, B2B2C (parcerias que chegam ao consumidor final), relacionamento, mycross (voltada para a construção de marcas para personalidades) e consultoria.

"Desenvolvemos um modelo de negócio que denominamos de crossability, ou seja, a habilidade de estabelecer parcerias, realizando um ‘cross’ (cruzamento, na tradução) entre marcas, negócios, pessoas e causas. Dessa forma, conseguimos construir uma cultura de integração de forças para acelerar resultados às partes envolvidas", explica a executiva, que também é sócia da Holding Clube.

A carteira de clientes da Cross Networking inclui atualmente grandes marcas, como Grupo Bimbo, Samsung, 3 Corações, Unilever, Domino's Pizza, Grupo TPV, Track & Field e Kopenhagen. Além disso, a empresa atende também personalidades como Pedro Sampaio, João Gomes, Mari Fernandes, Natanzinho e Hortência.

"A parceria como uma ferramenta para alavancar o negócio vale para qualquer coisa, não se restringindo apenas a grandes corporações", diz Oliva. "Envolve, antes de tudo, entender o que as pessoas estão precisando. Não é só sobre você. Para isso, é necessário se interessar pelo outro e exercitar esse olhar. A informação é que trará o insight criativo", finaliza.