SXSW na prática: as lições de marketing do evento de inovação em Austin

O South by Southwest (SXSW) foi tema do terceiro encontro do ano do Clube CMO realizado nesta terça-feira, 2. Líderes de marketing de grandes empresas no Brasil, a exemplo de Stellantis, Ypê, Cimed e BYD, se reuniram no Espaço Priceless, no Centro Histórico de São Paulo, para debater insights de um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e cultura no mundo.

Em 2024, o SXSW reuniu um número recorde de brasileiros, entre palestrantes e visitantes, segundo a organização do festival, que ocorreu entre os dias 8 e 16 de março, em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Ao todo, compareceram mais de 300 mil pessoas, de cerca de 100 países, ao longo dos nove dias de programação.

Embora a inteligência artifial (IA) tenha dominado boa parte das palestras, o SXSW proporciona aprendizados valiosos acerca de uma infinidade de temas, segundo Marcelo Tripoli, CEO da Zmes. "Mais do que a grade de conteúdo, é essencial destacar as reflexões que um evento desse porte traz", diz.

Segundo Ana Laura Sivieri, CMO da Braskem, muitas das discussões giraram em torno de como as pessoas vão reagir à IA e não somente em como usá-la, como ocorreu em 2023. "A evolução tecnológica vai ser cada vez mais acelerada. Além da IA, ainda teremos avanços significativos em biotecnologia e internet das coisas. Mas a questão é como escolhemos usar essas inovações na vida e no trabalho", destaca.

Para Frederico Battaglia, CMO da Stellantis, a participação pela segunda vez no SXSW trouxe insights relevantes em torno das relações humanas e de liderança. O executivo, à frente do marketing de marcas como Fiat e Jeep, citou com exemplo o termo "harmonia artificial”, de Amy Gallo, especialista em trabalho e autora da Harvard Business Review.

O conceito se refere às empresas que fingem que não existem conflitos, o que acaba criando uma “harmonia artificial”, em que os times alimentam uma fachada de boa convivência, mas na verdade, têm tensões, ressentimento e opiniões não ditas. A solução, segundo a especialista, envolve lidar com os problemas de forma rápida e transparente, para, então, recuperar o equilíbrio.

Pela terceira vez no SXSW, Leonardo Queiroz, CMO da Cogna, também enxerga o festival como um ambiente estimulante e criativo que inspira a mudar o modelo mental. "Por isso, sempre optamos em levar um time de colaboradores para aproveitar todo o potencial do evento, ou seja, imergir no universo da inovação e aplicar os aprendizados no nosso negócio", destaca.

Segundo ele, para além da programação, é possível conhecer projetos e histórias inspiradoras de outras empresas. "O SXSW é o pontapé inicial da construção de tudo o que vamos fazer de novo na organização", diz o executivo, que já implementou mais de 17 aplicabilidades de IA na Cogna.

Promovido pela EXAME em parceria com a agência Zmes, o Clube CMO acontece mensalmente e visa a troca de conhecimento, relacionamento e discussões de assuntos relacionados ao marketing. A última edição, em março, contou com a presença do chef Alex Atala, que falou sobre 'Marca pessoal: A equação da influência'.

Veja quem esteve no 3º Clube CMO de 2024

1 /31 (Paulo Manzano (JLR), Lilian Noffs (EXAME), Danilo Ruiz (EXAME) e Ivan Padilla (EXAME))

2 /31 (Karolina Siqueira (HYPR))

3 /31 (Gloria Miranda (Zmes))

4 /31 (Lilian Noffs (EXAME) e Pedro Almeida (Topsort))

5 /31 (Ivan Padilla (EXAME), Lilian Noffs (EXAME), Pedro Almeida (Topsort) e Ciro Hashimoto (ADMAN))

6 /31 (Rodrigo Junco (HYPR) e Mauricio Kotait (Spark))

7 /31 (Daniel Pagano (Livelo), Ana Laura Sivieri (Braskem) e Leonardo Queiroz (Cogna))

8 /31 (Leonardo Queiroz (Cogna))

9 /31 (Daniel Pagano (Livelo))

10 /31 (Frederico Battaglia (Stellantis))

11 /31 (Ana Laura Sivieri (Braskem))

12 /31 (Fernando Sodré (Cimed))

13 /31 (Paulo Manzano (JLR), Frederico Battaglia (Stellantis), Ana Laura Sivieri (Braskem), Marcelo Tripoli (Zmes) e Leonardo Queiroz (Cogna))

14 /31 (Fernando Sodré (Cimed), Marcelo Tripoli (Zmes) e Pablo Toledo (BYD))

15 /31 (Marcelo Tripoli (Zmes) e Pablo Toledo (BYD))

16 /31 (Ricardo Marques (NEEOH), Fernando Sodré (Cimed), Gustavo Silva (NEEOH) e Juliana Pio (EXAME))

17 /31 (Frederico Battaglia (Stellantis), Leonardo Queiroz (Cogna), Ana Laura Sivieri (Braskem) e Paulo Manzano (JLR))

18 /31 (Danilo Ruiz (EXAME))

19 /31 (Arian Ferguson (HYPR) e Karolina Siqueira (HYPR))

20 /31 (Leonardo Queiroz (Cogna))

21 /31 (Raphael Pinho (Spark), Marcelo Tripoli (Zmes) e Cesar Nicolau (Ypê))

22 /31 (Izabela Anholett (EXAME), Lilian Noffs (EXAME) e Pedro Almeida (Topsort))

23 /31 (Leonardo Queiroz (Cogna), Ana Laura Sivieri (Braskem), Marcelo Tripoli (Zmes) e Frederico Battaglia (Stellantis))

24 /31 (Carlos Borges (Zmes), Filipe Ferminiano (Zmes), Daniel Ottoni (Zmes) e Henrique Makauskas (Zmes))

25 /31 (Julio Alves (EXAME))

26 /31 (Letícia Pedreira (Zmes) e Rafael Rocha (Zmes))

27 /31 (Ivan Padilla (EXAME) e Marcelo Tripoli (Zmes))

28 /31 (Leonardo Queiroz (Cogna), Marcelo Tripoli (Zmes) e Ana Laura Sivieri (Braskem))

29 /31 (Ricardo Marques (NEEOH), Marcelo Tripoli (Zmes), Rodrigo Junco (HYPR) e Mauricio Kotait (Spark))

30 /31 (Ana Laura Sivieri (Braskem))

31/31 (Ivan Padilla (EXAME), Arian Ferguson (HYPR), Karolina Siqueira (HYPR) e Marcelo Tripoli (Zmes))

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações. Sendo assim, podem participar CMOs, vice-presidentes e diretores que sejam insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento sobre o mercado publicitário. Os novos associados são selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado.

Os associados participam de jantares de relacionamento, encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

