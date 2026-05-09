Nunca foi tão fácil fazer anúncios. E nem tão difícil lucrar com eles

O ativo mais valioso de uma operação de tráfego pago não é o anúncio que converte, mas o sistema que descobre qual anúncio converte. No primeiro caso, o sucesso é episódico. No segundo, é replicável.

Os algoritmos de entrega do Meta Ads, Google Ads e TikTok Ads operam por leilão e otimização preditiva. Quanto mais variações uma conta alimenta, mais rápido o algoritmo identifica padrões de conversão. Na prática, uma empresa B2C que depende de aquisição digital precisa produzir centenas de criativos por mês.

O ciclo é conhecido: de centenas de variações, poucas dezenas passam nos filtros de CTR e CPA; dessas, cinco ou dez revelam um gancho que prende nos primeiros três segundos. Esses viram base. O restante vira dado.

Em operações que acompanho, testamos em média 200 criativos por mês. Menos de 8% sobrevivem à primeira semana com CPA dentro do aceitável — e é exatamente esse funil de descarte que alimenta o aprendizado.

A queda do custo de produção e seus efeitos

Até 2022, produzir nessa escala era inviável para a maioria. Uma peça de vídeo com roteirista, ator e edição custava entre R$ 1.000 e R$ 3.000 — valores que limitavam o jogo de interação a quem podia pagar por volume.

Ferramentas como HeyGen (avatares sintéticos), ElevenLabs (clonagem de voz) e Midjourney (imagens de campanha) comprimiram esse custo para poucos reais por criativo. Mas a consequência mais importante não é a economia direta. É o efeito de segunda ordem: quando produzir fica barato, o gargalo se desloca. E esse deslocamento é o que a maioria das empresas ainda não percebeu.

Quando um criativo performa acima da média, a pergunta que define a maturidade da operação é: por que ele funcionou? O acerto pode estar no gancho, na prova social, no CTA ou na combinação de elementos visuais.

Isolar a variável responsável exige método. Quem sabe responder faz variações cirúrgicas: troca o gancho mantendo o corpo, altera o CTA mantendo o gancho. Esse processo prolonga a vida útil de uma campanha por semanas ou meses, num contexto em que a fadiga criativa é inevitável e todo anúncio tem prazo de validade.

Para ilustrar: um único gancho validado em meio a cerca de 200 criativos testados gerou 14 variações que mantiveram o CPA estável por 10 semanas — contra uma vida útil média de 2 a 3 semanas dos demais anúncios do mesmo período. O gancho não era mais elaborado. Era mais específico.

A IA é infraestrutura, não estratégia

É comum ouvir que a IA vai substituir o profissional de marketing. O que ela fez, neste contexto, foi remover um gargalo operacional. Ela não define a hipótese, não interpreta o resultado.

Confundir ferramenta com estratégia leva a dois erros: superestimar a IA (achar que basta gerar volume) ou subestimá-la (ignorar que ela mudou a economia do setor). Nos dois casos, o resultado é perda de competitividade.

O mercado está se dividindo entre quem trata criativo como peça artística e quem trata como hipótese testável. Os primeiros investem em produções elaboradas e testam pouco. Os segundos produzem em volume, medem com rigor e otimizam com dados.

Dado de mercado: a atualização Andromeda do Meta, implementada entre 2024 e 2025, reorganizou o motor de entrega de anúncios da plataforma para processar até 10.000 vezes mais criativos simultaneamente. A recomendação oficial da Meta passou a ser de 10 a 50 variações genuínas por campanha — e testes criativos semanais substituíram testes de audiência como foco principal de otimização.

A democratização da produção não eliminou a vantagem competitiva. Ela a deslocou: saiu de quem consegue produzir e migrou para quem consegue aprender com o que produz. Os sinais da perda são graduais — o CAC sobe, o ROAS recua, a escala estagna — e quando a causa fica clara, a distância já é difícil de recuperar.

Se a sua operação mede sucesso criativo pelo número de peças bonitas produzidas e não pelo número de hipóteses testadas, o problema não é a IA. É a ausência de método.