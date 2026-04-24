'Quero me aposentar em cinco anos e deletar minha rede social', diz Toguro

Tiago Ribeiro de Lima, 34 anos, mais conhecido como Toguro, diz que pretende deixar as redes sociais nos próximos anos. “Quero me aposentar daqui cinco anos. Quero dar um delete na minha rede social e sumir do mapa”, diz o influenciador em entrevista ao videocast Marketing Trends, da EXAME.

A declaração ocorre em um momento de mudança no seu papel profissional. Toguro tem ampliado sua atuação para além da publicidade e passou a ocupar funções executivas em empresas como Cimed, Rappi e BYD, com participação direta em estratégias de comunicação e negócios.

A lógica de atuação, segundo ele, é semelhante em todos os casos: reduzir a distância entre a empresa e o consumidor. “Minha principal função é acelerar e fazer com que a informação da fábrica, do marketing, da ideologia da empresa chegue mais rápido ao público final”, diz.

Toguro afirma ter acompanhado a evolução da economia de criadores, desde o modelo baseado em monetização do YouTube até a atual aproximação com as empresas. Para ele, a presença mais integrada ao negócio é um movimento necessário para sustentar a carreira.

“No momento atual da minha carreira, não consigo mais fazer 'publis'. Tenho que estar dentro da empresa, seja como sócio ou em cargo administrativo”, afirma.

Na avaliação dele, o setor tende a privilegiar quem alia conteúdo e visão de negócios. “Só vai sobreviver quem faz um bom conteúdo. E quem vai reinar é quem entende de negócios.” Ao tratar de longevidade, resume em um fator: 'seja verdadeiro'.

A relação com vendas, segundo ele, antecede a carreira digital. Toguro trabalhou por cerca de 14 anos vendendo iogurtes, atividade herdada do pai. “Quem vende hoje vende amanhã. O ato da venda é o mesmo”, afirma.

Entre os resultados que atribui à atuação recente, cita o crescimento de perfis ligados à Cimed. O empresário João Adibe Marques, por exemplo, passou de 4 milhões para mais de 5 milhões de seguidores. Karla Marques Felmanas saiu de 1,9 milhão para 2,2 milhões, e Adibe Marques, que não tinha perfil, ultrapassou 500 mil seguidores.

"É notável a diferença após introduzirmos nossa ideologia de conteúdo", diz o influenciador. Formado em educação física, ele começou a produzir conteúdo em 2014, com vídeos sobre treinos e rotina de academia. Ganhou escala com projetos como o reality “Mansão Maromba” e hoje soma mais de 20 milhões de seguidores em plataformas como Instagram, YouTube e TikTok.

A transição para os negócios inclui iniciativas próprias e parcerias. Um dos casos foi o lançamento de uma bebida alcoólica com “sabor energético”, sem cafeína ou taurina, que viralizou nas redes sociais.

No início deste ano, seu bordão chegou às empresas. Em fevereiro, assumiu como head de comunicação da Cimed, onde lançou o Carmed Sabor Energético, e, no mês seguinte, passou a ocupar a vice-presidência de comunicação da Rappi no Brasil. Em paralelo, foi contratado pela BYD Brasil como “estagiário de marketing”.

Questionado sobre o acúmulo de funções e o risco de repetir estratégias, reconhece semelhanças, mas atribui isso ao próprio estilo de comunicação. “Tem uma semelhança, tem o Toguro lá. Eu não sou duas caras”, diz. Segundo ele, ajustes são feitos conforme o contexto de cada empresa. “Se em algum momento tiver dificuldade na entrega do conteúdo, a gente se adapta. O erro também faz parte do sucesso.” Acompanhe.

Confira a entrevista abaixo