Nubank se inspira em meme “Cabeleleila Leila”

O meme “Cabeleleila Leila”, criado pelo humorista Eduardo Sterblitch, tem bombado na internet desde o mês passado e ganhado novas versões feitas pelos usuários de redes sociais. Dessa vez, quem entrou na brincadeira foi o Nubank.

Internautas notaram a mudança na descrição do aplicativo na Apple Store e Google Play com um texto que segue o modelo de narrativa do meme. No vídeo original, por exemplo, é dito “tudo esterelizado para você num fica mal” (sic), enquanto que o texto do Nubank diz “tudo atualizado pra você não ficar mal”.

Em resposta a uma pessoa no LinkedIn, o perfil do Nubank publicou: “Adoramos saber que curtiu nossa release note. Não tem como ler sem fazer aquela voz, né?” No Twitter a marca também interagiu com internautas que perceberam a novidade.