Com Rayssa Leal, a Fadinha, Nike quer incentivar meninas no skate

Com a intenção de tornar o skate um esporte mais inclusivo para o público feminino, a Nike apresenta um filme protagonizado por Rayssa Leal, a jovem de treze anos que acaba de ganhar medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A fadinha do skate, como é conhecida, é inspiração para todas as meninas ao redor do mundo e quer mostrar que no skate brasileiro há espaço para muitas outras meninas se realizem no esporte.

Com apenas 7 anos, Rayssa protagonizou um dos vídeos mais populares da internet em que apareceu realizando um heelflip (tradicional manobra de skate) fantasiada de fada. O "viral" ajudou a quebrar barreiras para ela e outras meninas.

“Fico muito feliz em incentivar outras meninas a iniciarem no esporte. O skate é um esporte feminino também, é um esporte para todos. Quero que outras meninas tenham a mesma oportunidade que eu, de ver suas vidas e seus sonhos sendo realizados por meio do esporte”, afirma Rayssa Leal.

Na campanha Novas Fadas, Rayssa mostra que o esporte muda a vida real. A produção, criada pela agência Wieden+Kennedy.

“A jornada da Rayssa é uma inspiração para todas as meninas ao redor do mundo. Mostra que é possível ser criança e acreditar em contos de fadas, mas ao mesmo tempo ter coragem e adentrar em um espaço que antes não era considerado para meninas.”, diz Gustavo Viana, diretor de Marketing da FISIA, distribuidora oficial Nike no Brasil.