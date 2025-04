Novo CMO do Santander estreia com campanha inspirada na Fórmula 1

O Santander Brasil tem um novo comando em sua área de marketing. Guilherme Bernardes, que assumiu recentemente como chief marketing officer (CMO) da instituição, estreia oficialmente na função com uma campanha de posicionamento para o público de alta renda. A ação, inspirada no retorno do banco à Fórmula 1, é o primeiro movimento estratégico conduzido pelo executivo.

No filme publicitário, um piloto de Fórmula 1 recebe orientações não da equipe da escuderia, mas de um assessor de investimentos, em uma metáfora sobre a agilidade necessária nas decisões financeiras.

A peça estreou durante a transmissão do treino oficial do GP do Japão, na TV Band, com direção de Santi Dulce e fotografia de Azul Serra, também responsável pela minissérie Senna, da Netflix. Produzida pela Droga5 São Paulo, a campanha terá desdobramentos em TV aberta, mídia digital, OOH e redes sociais, com apoio de influenciadores.

Antes de assumir o cargo de CMO, Bernardes já havia participado de projetos no Santander, incluindo a estratégia de lançamento do posicionamento global “Começa Agora” no Brasil. Ingressou no banco em 2024, com atuação nas áreas de produtos especiais – como conta e cartão Free – e mídia.

Formado em marketing e comunicação pela ESPM, com especialização em marketing digital pela London City Lit, na Inglaterra, o executivo tem mais de duas décadas de experiência no setor. Passou pelo Google, onde atuou na construção da presença digital de grandes marcas, e ocupou cargos de liderança em agências como DPZ, DM9, Leo Burnett e CPB.

“Queremos ter um posicionamento de marca contínuo e consistente, mostrando que estamos ao lado do cliente e vamos caminhar juntos nos momentos decisivos”, afirma Bernardes, em nota. A ideia é manter a Fórmula 1 como pano de fundo para as campanhas voltadas para o público Select ao longo do ano, reforçando temas como investimento e diversificação.

Em 2024, o Santander Brasil foi o primeiro mercado a adotar o conceito criativo global “Começa Agora”, que orienta a comunicação do banco em diferentes frentes. Em julho, o posicionamento ganhou uma campanha voltada para o público de alta renda, com foco aspiracional e a assinatura “Começa em você”.