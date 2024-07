Senna e filme sobre Fórmula 1: como o esporte tem se tornado tendência nos streamings e cinemas

A Netflix divulgou a data de estreia da nova série sobre Ayrton Senna, dirigida por Vicente Amorim, que chegará ao streaming no dia 19 de novembro deste ano. A produção terá 6 episódios e contará a história do piloto desde seu começo no Kart até seus últimos momentos na pista. Junto do anúncio, a plataforma também revelou o pôster oficial da minissérie.

Enquanto isso, o filme 'F1', que tem data de estreia marcada para julho de 2025, ganhou seu primeiro teaser oficial na semana passada. Com a produção de Lewis Hamilton, piloto multicampeão da Fórmula 1, o longa narrará a história de Sonny Hayes, ex-astro da categoria, interpretado por Brad Pitt, que retorna ao esporte para correr ao lado do jovem Joshua Pearce, vivido por Damson Idris, pela equipe fictícia APXGP.

Durante a semana do Grande Prêmio da Inglaterra, foram reveladas as primeiras informações sobre o longa, com direito até a criação de um box para a escuderia inventada. Toda essa estratégia segue um planejamento para aproximar o fã do esporte, onde além de ver os circuitos reais no longa, também terá a chance de reconhecer rostos familiares nos sets. Max Verstappen e o ex-gestor da Haas Gunther Steiner são algumas das participações especiais que já puderam ser observadas no teaser lançado.

A hora dos anúncios foi certeira, pois a indústria cinematográfica vive um momento de alta com obras do universo esportivo. Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, a junção das estratégias utilizadas pela produção do filme tendem a gerar um grande interesse em fãs do esporte.

Fãs e audiência

“O filme ‘F1’ tem grande potencial para conquistar os fãs de automobilismo. A criação de produções no entorno do ecossistema do esporte são benéficas para a construção de uma maior base de fãs, como foi o caso da série da Netflix, Drive to Survive, que proporcionou um aumento de mais de 58% na audiência da Fórmula 1 após seu lançamento”, aponta Fábio.

Diante desse cenário, os streamings e as produtoras cinematográficas têm observado bons resultados com a elaboração de projetos audiovisuais focados nas mais diversas modalidades. Um dos exemplos mais atuais é da série da Apple TV+, Ted Lasso. De roteiro e direção de Bill Lawrence, a obra ficcional, que estreou em 2020 e teve sua última temporada lançada no ano passado, conta a história do AFC Richmond, clube da Premier League inventado para a narrativa. O enredo que mistura comédia, drama e futebol, liderou, de acordo com dados da Nielsen divulgados pela Variety, todas as séries originais de streaming, com mais de 16,9 bilhões de minutos assistidos.

Com um tom mais documental, a série “Romário - O Cara” também se destacou nessa nova leva de produções esportivas dos últimos meses. A obra, que estreou no dia 23 de maio deste ano, na MAX, conta a história do histórico jogador da seleção brasileira, retratando o início de carreira até a conquista do tetra na Copa do Mundo de 1994, que completa 30 anos no próximo dia 17 de julho.

A série revela quais foram as motivações do ‘Baixinho’ durante os momentos decisivos de sua carreira, contando os bastidores e os desdobramentos de conquistas e polêmicas protagonizadas pelo craque dentro e fora de campo. A produção Max Original conta com depoimentos exclusivos e sem filtros do protagonista Romário e de outros grandes nomes do futebol mundial, como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Hristo Stoichkov, Franco Baresi, Ronaldo, Neymar e Bebeto.

“O sucesso das transmissões de esportes ao vivo nos streamings vem sendo uma faca de dois gumes para o negócio. Ao mesmo tempo que temos um crescimento do número de novos assinantes e penetração das plataformas, há a problemática do ‘usuário não-ativo’, que acaba indo para as plataformas por motivos diferentes. Essa situação é um dos piores indicadores que se pode ter no meio, derrubando as métricas de performance do negócio, e por isso temos o aumento dos conteúdos originais de esporte, em resposta a essa questão. A expectativa é de que o interesse cresça mais ainda nos próximos anos, sobretudo em mercados com uma cultura esportiva forte, como o Brasil”, diz Bruno Maia, diretor e roteirista da série, com produção da Feel the Match e Kromaki.

“Rivais”, filme lançado em abril, estrelado por Zendaya, que tem como pano de fundo o tênis, conquistou a crítica, com uma nota de 7.3 no IMDB (Internet Movie Database), uma das maiores bases de dados online sobre cinema e tudo que envolve a indústria do entretenimento.

No mesmo contexto, a produção “Gran Turismo: De Jogador a Corredor”, que foi lançada em 2023, teve bons resultados após estrear na MAX. Segundo dados divulgados pela empresa, a obra que conta a história de um jogador de videogame que se torna piloto, ficou na liderança entre os filmes mais assistidos em abril deste ano.