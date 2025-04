No LinkedIn, O Boticário provoca mercado com selo #OldToWork contra o etarismo

O Boticário deu início a uma campanha no LinkedIn com o movimento #OldToWork, lançado em parceria com a agência GUT. A ação é uma provocação ao mercado sobre os vieses etários em contratações e busca promover a valorização da experiência profissional de mulheres com mais de 45 anos.

Inspirado no selo global #OpenToWork, o movimento introduz o selo #OldToWork (velho para trabalhar, na tradução literal), que passa a ser utilizado nos perfis das lideranças da companhia.

A primeira a adotar o selo em sua foto de perfil foi Renata Gomide, vice-presidente de marketing do Grupo Boticário. “Acreditamos na importância de iniciativas que contribuam para a inserção de mulheres 45+ no mercado”, diz.

A proposta é estimular que executivos e empresas se juntem à reflexão sobre etarismo e ampliem a inclusão desse grupo no mundo corporativo. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações mais amplo voltado à diversidade etária dentro da companhia.

No mesmo mês do lançamento do selo, o Boticário também divulgou a segunda edição do programa “Novos Começos”, em parceria com a consultoria Maturi. A iniciativa promete oferecer capacitação gratuita para até 2.500 mulheres com mais de 45 anos, com foco no empreendedorismo e na reinserção no mercado de trabalho.

A edição deste ano será realizada entre maio e agosto e oferece trilhas de aprendizado com carga horária total de 20 horas. As primeiras 200 inscritas terão acesso ao conteúdo completo, incluindo aulas gravadas e encontros ao vivo. As demais participantes terão acesso a workshops e módulos temáticos por meio da plataforma online do programa.

“As mulheres 45+ enfrentam desafios únicos no mercado de trabalho. Embora representem uma força de conhecimento, experiência e resiliência, ainda lidam com preconceitos relacionados à idade e ao gênero”, afirma Andrea Tenuta, head de novos negócios da Maturi.

Dados do instituto Data8 apontam que 70% das mulheres com mais de 45 anos relatam dificuldades na recolocação profissional, e 35% recorrem ao empreendedorismo por necessidade, muitas vezes sem apoio ou capacitação. A pesquisa da FGV também projeta que até 2040, 57% da força de trabalho terá mais de 45 anos.

Apesar disso, apenas 1,4% das mulheres com mais de 50 anos estão empregadas em empresas brasileiras, de acordo com o Censo Multissetorial da Gestão Kairós de 2022. “Buscamos oferecer ferramentas concretas para fomentar oportunidades e protagonismo profissional”, reforça Gomide.

O programa "Novos Começos" faz parte do Pacto Prateado, uma frente lançada pelo Grupo Boticário em 2024, que reúne ações voltadas à inclusão de pessoas 45+ no mercado. A proposta considera o envelhecimento como uma experiência diversa e interseccional.

Iniciativas contínuas

Além da campanha e do programa de capacitação, a companhia também criou a Trilha Antietarista, com conteúdo gratuito sobre diversidade etária. A formação conta com a participação de especialistas como a jornalista Maria Cândida e a atriz Maria Gal.

Desde 2022, a parceria com a Maturi tem permitido a atuação em eventos como o MaturiDay e o MaturiFest, realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, que já capacitaram centenas de pessoas. O Boticário também apoia o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho.

A primeira edição do “Novos Começos”, lançada em 2022, capacitou mais de 2 mil mulheres em temas ligados ao empreendedorismo. A continuidade da iniciativa reforça a aposta em metas de diversidade vinculadas à agenda ESG do Grupo, que mantém uma área dedicada ao tema com atuação em toda a operação — do desenvolvimento de produtos à comunicação.

Desde 2020, a companhia adota um foco específico por ano em suas iniciativas. Em outubro, por exemplo, levou o tema da maturidade para o horário nobre da televisão, com a ação “Seu Auge é Hoje” exibida durante a novela Mania de Você, da TV Globo. A iniciativa abordou temas como climatério e envelhecimento.