Prato cheio de saúde

Comer para viver, e não viver para comer. Uma das premissas para o envelhecimento saudável é manter uma dieta equilibrada em que o menos pode valer mais. Ou seja, prezar menos pela quantidade e mais pela qualidade e diversidade dos alimentos que consumimos diariamente. De olho em um mercado em ascensão, o setor de alimentação desponta com novas tendências em gastronomia, suplementação e nutrição destinadas ao consumidor sênior.

“O consumo alimentar saudável auxilia na manutenção do processo de envelhecimento com mais saúde, melhor qualidade de vida e longevidade”, explica a nutricionista Mariana Staut Zukeran, ­coordenadora de pós-graduação em nutrição em gerontologia da Faculdade Einstein e nutricionista da unidade Jardins do Hospital Israelita Albert Einstein. ­Zukeran cita a alimentação saudável como um contrapeso importante para a perda natural de massa muscular no organismo, a partir dos 40 anos. “De forma preventiva, no caso dos idosos, a recomendação de proteína é maior do que para os adultos mais jovens”, diz a nutricionista.

Gerente de serviços de alimentação do Hospital Sírio-Libanês, Ariane Severine segue a mesma linha. “É essencial para as pessoas mais idosas uma nutrição equilibrada, com ingredientes ricos em vitaminas e minerais, como cálcio, vitamina D, fibras, antioxidantes e proteínas”, explica Severine, lembrando que uma comida saudável para pessoas mais idosas, com menos sal, açúcar e gordura, não precisa ser insossa. Afinal, comer também é sinônimo de prazer. “Existem inúmeras maneiras de criar receitas saborosas com o uso de ervas frescas, especiarias e ingredientes ácidos, como o limão, que podem realçar o sabor dos pratos”, diz. “A apresentação dos pratos também deve ser cativante, tornando a refeição uma experiência prazerosa.”

Para dar uma ajuda na elaboração de refeições saudáveis e saborosas para o público sênior, o Sírio-Libanês lançou o livro Pitadas de Longevidade, com receitas de diversos pratos, incluindo lanches e sobremesas, destinados às pessoas mais velhas e idosas. “Com um pouco de criatividade e conhecimento sobre os ingredientes, podemos desenvolver pratos deliciosos e nutritivos, perfeitamente adequados para qualquer faixa etária”, completa a gerente de serviços de alimentação do Hospital Sírio-Libanês.

Suplementos nutricionais: com alto teor de proteína, vitaminas e minerais, eles ajudam na recuperação e na manutenção da massa muscular (MoMo Productions/Getty Images)

Saúde nas prateleiras

A diversidade de produtos nutritivos também aumenta nas gôndolas dos supermercados, que oferecem cada vez mais itens direcionados ao público 50+. “Cada consumidor tem suas particularidades e precisamos estar atentos a isso. Com o envelhecimento, o corpo, naturalmente, perde massa muscular e óssea”, explica Lara Miranda, head de ­marketing da Nestlé Health Science. “Esse público também está cada vez mais ativo, praticando atividades esportivas e mantendo hobbies, o que torna importante o oferecimento de produtos aliados para um envelhecimento sadio”, completa.

Nos últimos três anos, apenas a marca de suplementos Nutren, destinada ao público adulto, registrou aumento de 19% nas vendas. Nesse período, segundo a Nestlé, houve 15 lançamentos, entre produtos em pó, em cápsulas e prontos para beber. “Além disso, também tivemos nove atualizações de fórmula, sempre visando atender as necessidades do público”, diz Miranda.

Um dos lançamentos mais recentes da Nestlé é o Nutren Sênior AZ, complexo vitamínico em cápsulas destinado a pessoas com mais de 50 anos. “O lançamento de versões em cápsulas combina a praticidade com fórmulas especialmente criadas para atender as necessidades específicas das pessoas com mais de 50 anos. Isso facilita a rotina de autocuidado das pessoas”, diz a head de marketing da marca.

Desde 2022, a Nestlé investiu mais de 1,2 milhão de reais em pesquisas e aumentou o investimento em comunicação para maior entendimento da dinâmica de consumo do público 50+. Um desses estudos, realizados no ano passado com 1.000 pessoas com mais de 60 anos, mostrou que 59% dos homens consomem algum tipo de suplemento em sua alimentação. Entre as mulheres, o percentual de consumo sobe para 68%. “Com base nisso, enxergamos um grande potencial da Nutren com esse público”, explica Miranda.

Mais cálcio e proteína

No Sul do país, as estatísticas acerca dos hábitos alimentares e do envelhecimento populacional incentivaram a Cooperativa Santa Clara a investir no público mais velho. “Pesquisas de mercado feitas pela Associação Brasileira de Laticínios indicaram um aumento de 45% no consumo de lácteos­ por pessoas acima dos 50 anos”, justifica Alexandre Guerra, diretor administrativo e financeiro da cooperativa, com sede no Rio Grande do Sul.

De olho nesse perfil, a Santa Clara lançou recentemente o Leite Senior 50+. “O lançamento está alinhado às tendências de consumo e mantém a qualidade dos produtos Santa Clara. Os consumidores terão acesso a um leite que contém 47% mais cálcio do que o leite integral tradicional, é zero lactose e fortificado com vitaminas e minerais”, diz Guerra. Um dos diferenciais do produto é a embalagem. Desenvolvida em parceria com a Tetra Pak, a caixa tem um formato ergonômico que facilita a abertura e o manuseio.

Na Danone, os produtos destinados ao público com mais de 50 anos já representam 20% das vendas no segmento de nutrição especializada. A meta da empresa é dobrar essa representatividade nos próximos anos. “Estamos em constante movimentação para atender esse consumidor em um dos segmentos de mercado que mais crescem no mundo. Por isso, reforçamos nossa estratégia para impulsionar os negócios de produtos para a população com mais de 50 anos”, explica Vivian Novaes, diretora de marketing de nutrição especializada da Danone.

As linhas da Danone destinadas ao consumidor 50+ são o Souvenaid — suplemento com nutrientes que protegem e auxiliam as células cerebrais, beneficiando a memória — e o Nutridrink, suplemento nutricional com alto teor de proteína, vitaminas e minerais que auxiliam na recuperação e manutenção do peso, massa muscular e proteção dos ossos.

Segundo Novaes, os produtos destinados a essa faixa etária precisam ser práticos e facilmente adaptáveis à rotina, além de apresentar variedade e adaptabilidade de sabor. “Um exemplo são as versões sem sabor que podem ser adicionadas a qualquer preparação doce ou salgada”, diz Novaes.

Para os especialistas, os suplementos vitamínicos oferecidos no mercado podem trazer benefícios, desde que o consumo seja avalizado por orientação médica e nutricional. “Esses produtos podem trazer benefícios como o alcance de metas calórica e proteica, nos casos de ingestão insuficiente pela pessoa. Além disso, alguns suplementos podem auxiliar na manutenção da massa muscular, sempre considerando que a indicação deles seja individualizada”, explica Mariana Zukeran, do Einstein.

Alexandre Guerra, da Santa Clara: aumento de consumo de lácteos entre o público sênior (Arquivo Pessoal/Divulgação)

Praticidade à mesa

Outro segmento que acompanha a evolução e as necessidades de consumo entre o público mais idoso é o de comidas prontas congeladas. Empresas especializadas já oferecem linhas especiais destinadas a pessoas idosas. É o caso da Leve e Pronto, de São Paulo, que fornece kits de refeições para a terceira idade. “Os pratos são montados com as porções ideais para uma boa nutrição, com diversidade de produtos que atendem mais a esse público, sendo carnes mais cozidas, frangos, legumes, purês e sopas”, explica Jackelline Mazelli, sócia-proprietária da Leve e Pronto. O cardápio, desenvolvido com apoio de nutricionistas e chefes de cozinha, oferece opções como almôndegas, carne moída, tiras de carne e frango, canja e filé de sobrecoxa de frango. Todos os pratos vêm com acompanhamentos como arroz, purê, legumes e lentilha.

Segundo Mazelli, que conduz a empresa junto com o CEO, Diego de Paula, a ideia dos kits, que são entregues em domicílio na capital paulista e em cidades da região metropolitana, surgiu de relatos de amigos idosos, que citaram as dificuldades cotidianas para sair de casa, comprar os produtos e cozinhar as próprias refeições. Atualmente, os pratos — que são oferecidos em kits de dez ou 20 refeições completas — representam cerca de 30% do total de vendas da empresa de congelados. Há ainda a opção de montagem de pratos personalizados, de acordo com a dieta ou o paladar do cliente.

Nutrição no envelhecimento

Montar um cardápio direcionado e diferenciado a determinado perfil de consumidor não é uma tarefa simples, ainda mais em escala industrial. O Senac São Paulo oferece o curso de nutrição no envelhecimento. Destinada a profissionais da área, a formação aborda estratégias nutricionais que devem ser desenvolvidas com base em questões fisiológicas e metabólicas que surgem com o envelhecimento. “Nessa fase há um maior risco de desenvolver deficiências nutricionais em razão de fatores como mudança na absorção de nutrientes, dieta inadequada, uso de medicamentos, dificuldade de mastigar ou engolir e redução do apetite”, explica a professora ­Gabriela Takeda, do Senac.

Além dessas questões fisiológicas, explica, o hábito alimentar do idoso é influenciado por questões como solidão, isolamento social e acesso aos alimentos. “Esses fatores podem predispor o indivíduo à falta de preocupação consigo, fazendo com que se alimente de maneira inadequada, em termos de quantidade e qualidade”, diz a professora. Não à toa, seja por meio de suplementos, alimentos enriquecidos, seja com refeições adaptadas, a indústria alimentícia continua inovando para atender a essa nova realidade — onde comer bem é sinônimo de viver melhor. ☉