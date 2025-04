Lady Gaga: O Boticário leva 5 fãs a 'camarote exclusivo' no dia do show em Copacabana

No dia do show da cantora Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, O Boticário realiza uma nova edição do “Camarote do Boti”, desta vez em um espaço exclusivo montado na praia.

Marcada para 3 de maio, a ação repete o modelo adotado pela marca em 2024, quando promoveu um camarote na casa da socialite Narcisa Tamborindeguy, pegando carona no show de Madonna, também em Copacabana.

A proposta deste ano traz um formato inédito de co-criação com o público e conta com a participação de Lorelay Fox, youtuber, palestrante, drag queen e conhecida por produzir conteúdos relacionados a 'fanfics' — histórias fictícias criadas por fãs na internet.

Por meio de um concurso cultural, 5 fãs serão selecionados para viver uma experiência promovida pela marca, com viagem para o Rio, vista privilegiada da apresentação, música, drinques e ativações de beleza com os produtos Quem Disse, Berenice? e EGEO, linha de fragrâncias do Grupo Boticário.

Para participar, os interessados devem escrever uma fanfic original que mencione um dos produtos da linha EGEO e contar como seria a experiência inesquecível de estar no camarote. As sugestões serão usadas como inspiração para a ambientação e as atividades do espaço. As inscrições ficarão abertas entre os dias 19 e 27 de abril no site oficial da ação.

“Para entregar as melhores experiências para nossa comunidade, tomamos escolhas estratégicas baseadas no contexto cultural e que façam sentido com suas paixões e desejos. Sabendo do forte vínculo que os fãs têm com seus ídolos, conectamos o concurso com as fanfics, que instigam a criatividade e abrem a oportunidade de construírem com a gente”, diz Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário e da Quem Disse, Berenice?.

Durante o evento, a marca também promove mais uma edição do “Trago sua make de volta”, já realizada no Lollapalooza Brasil e no Carnaval de São Paulo, em parceria com a Heavy House. A ação oferece estações para retoque de maquiagem ao longo da festa.

A ação, criada pela agência SoWhat, faz parte de uma série de iniciativas de aproximação e relacionamento que a marca vem fortalecendo com sua comunidade — os chamados botilovers — com o objetivo de oferecer experiências personalizadas.

"Essa já é a quinta edição do 'Camarote do Boti' — reflexo direto do sucesso das últimas ações que colocamos na rua. Juntar uma verdade da marca com eventos que são relevantes e únicos para o brasileiro é o que dá vida ao nosso jeito agnóstico de pensar", afirma Gui Zunttini, diretor de criação da SoWhat.

Em 2024, o camarote na casa de Narcisa gerou repercussão nas redes sociais após a anfitriã divulgar a parceria com o Boticário. A marca convidou cinco fãs com base na análise de relacionamento e conexão de longo prazo com a comunidade de consumidores.

A atuação do Boticário com eventos musicais inclui ainda presença em festivais como o Lollapalooza e o show da cantora Taylor Swift. A empresa tem investido em formatos que colocam o consumidor no centro das ativações e aproveitam oportunidades de alto impacto cultural.

O regulamento completo para participação no Camarote do Boti, durante o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, estará disponível no site oficial da marca a partir do próximo dia 21.