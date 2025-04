KitKat lança chocolates com frases para quem precisa de um 'break' no trabalho

Para fortalecer sua conexão com o público jovem, KitKat lança uma ação especial em parceria com a agência GUT. A campanha conta com influenciadores selecionados pela Agência FIZZ e chocolates personalizados, ampliando o alcance e a identificação com os consumidores.

Integrada à campanha global “Better Breaks”, a iniciativa no Brasil reforça a importância de momentos de pausa para recarregar as energias.

A iniciativa envolverá influenciadores digitais estratégicos, incluindo Festa da Firma (@festadafirma), Sheyla Christina (@fabiomarxx), Aff the Hype (@affthehype) e Jorginho (@ofaustocarvalho). Eles receberão barrinhas personalizadas com frases marcantes de quem busca um momento de descanso no trabalho. Confira: “é pra ontem”, “mais um call hoje?”, “reunião que poderia ser um email” e “sem tempo pra break”.

A ideia é reforçar, de forma autêntica e interativa, o conceito “Have a Break, Have a KitKat”, usando essas situações típicas da rotina corporativa como símbolo dos “perrengues” do dia a dia — e convidando o público a quebrar uma barrinha de KitKat como um gesto simbólico de interromper o estresse e saborear um momento real de pausa.

Para viabilizar a ação, KitKat desenvolveu moldes exclusivos em sua fábrica especialmente para a campanha, sem a necessidade de alterar sua linha de produção.

“Queremos inspirar os jovens a fazerem pausas que realmente permitam desconectar do trabalho e das preocupações. Buscamos creators que já abordam essa temática da rotina profissional de forma bem-humorada, para demonstrar na prática a importância de um break de qualidade. A colaboração com esses influenciadores torna essa mensagem mais próxima, interativa e relevante para o nosso público”, explica Nathaly Glashan, gerente-executiva de marketing de KitKat.

“Quando uma marca está genuinamente conectada com seu público, conseguimos propor ações criativas e diferentes. O break que KitKat sugere vai além de uma simples pausa na agenda do dia, é também uma trégua diante das diversas pressões diárias que a vida cotidiana moderna nos impõe”, acrescenta Danilo Maia, Redator Sr. da GUT