Nike: CBF recusa oferta inicial da marca em busca de camisa mais valiosa do mundo

Fornecedora oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) há 30 anos, a Nike ainda busca renovar o contrato com a entidade, que vence no final de 2026. No entanto, a primeira oferta feita pela empresa americana foi recusada, já que a confederação espera um valor muito superior, semelhante ao que foi oferecido extraoficialmente por concorrentes.

As mais cotadas para assumirem a camisa Canarinho são Adidas e Puma, que sinalizam com ofertas próximas a 175 milhões de dólares, valor cinco vezes maior que o atual contrato da entidade (35 milhões de dólares). A Adidas, inclusive, tenta recuperar uma seleção de prestígio após perder a parceria com a Alemanha, que terá a Nike como fornecedora a partir de 2027.

“As marcas são muito atraídas pelo alcance das seleções. Mesmo que não seja o mais popular em todos os países, o futebol ainda é o esporte mais famoso do mundo e carrega uma legião de fãs em todos os cantos do globo", diz Artur Mahmoud, diretor de negócios da End to End. "Disputar grandes competições em alto nível e com os melhores jogadores, também torna as seleções um produto mais atrativo. Isso se comprova ao vermos pessoas usarem camisas de outros países, o que é mais incomum para os times. Por esses motivos, os uniformes nacionais são mais valorizados", complementa.

Caso feche o novo acordo, o Brasil pode superar França e Real Madrid, donos das camisas mais valiosas entre seleções e clubes, respectivamente. Neste ano, a Federação Francesa renovou com a Nike e garantiu uma quantia de 107 milhões de dólares por ano até 2034. Já o time espanhol recebe 129 milhões de dólares anuais da Adidas, com contrato até 2028.

O peso da camisa brasileira

“O fato do Brasil ser o único pentacampeão mundial já justificaria a camisa da seleção ser a mais valiosa. A exportação dos nossos jogadores para grandes clubes europeus, que quase sempre acabam tendo carreiras gloriosas, também é um fator essencial para entender o peso do manto brasileiro", afirma Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap.

Mesmo não estando em grande fase, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking das camisas mais valiosas, atrás de França (Nike), Alemanha (Adidas) e Inglaterra (Nike). O trio embolsa, respectivamente, 107 milhões de dólares, 56 milhões de dólares e 44 milhões de dólares anualmente.

“Os uniformes das seleções são uma das maiores demonstrações de conexão entre o futebol, a população e a moda. Com o crescimento das parcerias entre as marcas de materiais esportivos e as federações, a quebra de fronteiras do consumo, a alta demanda, e a competitividade entre empresas concorrentes, estamos caminhando para um aumento constante nos valores pagos pelas fornecedoras”, explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

Royalties e novas oportunidades

Um dos atrativos das propostas feitas à CBF é o pagamento de royalties sobre a venda de camisas, além da abertura de lojas e participação na comercialização. “Atualmente, ser uma marca que produz materiais esportivos para grandes players é como ter uma mina de ouro, é a oportunidade de usufruir de particularidades inimagináveis e ter um retorno comercial gigante”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Segundo Wolff, trata-se de um mercado que tem novas situações nascendo todos os dias. "Incluindo a chance de patrocinar a Seleção Brasileira, que é ainda hoje a maior campeã e tem um alcance mundial”, diz.

Diante do atual contrato, CBF e Nike têm até janeiro de 2025 para definir se haverá uma extensão do patrocínio. Caso as partes não cheguem a um acordo até lá, a entidade estará liberada para ouvir oficialmente os concorrentes. A expectativa, entretanto, é que a situação seja definida até outubro deste ano.

