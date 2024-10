A National Football League (NFL), maior liga de futebol americano, anunciou três novos acordos de licenciamento com marcas brasileiras de diferentes segmentos, como parte de sua estratégia para acelerar a expansão da marca no Brasil. O país tem a segunda maior base internacional de fãs, atrás apenas do México, segundo pesquisa da Ibope Repucom.

Após o sucesso do jogo de estreia da liga no Brasil na Arena Corinthians — que reuniu cerca de 47 mil pessoas e movimentou mais de R$ 300 milhões na capital paulista — marcas estão seguindo o exemplo de Approve, C&A e Renner (que já são parceiras NFL), buscando licenciamento para vender produtos com os emblemas da liga e dos times.

O negócio é lucrativo: segundo uma estimativa da Investopedia, a NFL fatura cerca de US$3 bilhões só com licenciamentos – é a segunda maior fonte de renda para a Liga, ficando atrás só da venda dos direitos de transmissão.

Atenta ao mercado, a Destra Licenciamento de Marcas está liderando os esforços para que os mais de 41 milhões de fãs brasileiros de futebol americano possam comprar produtos oficiais de seus times preferidos. A iniciativa parte, também, da própria NFL.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Peter O'Reilly, executivo internacional da NFL, destacou que a inserção de produtos da liga em lojas de varejo é um dos pilares da estratégia para o Brasil. "Se queremos que esse mercado continue crescendo, precisamos estar presentes em todas as esferas da vida dos nossos fãs, engajando-os de forma contínua."

Os novos licenciamentos da NFL no Brasil

Gocase

A Gocase lançou uma coleção com garrafas, copos térmicos e capinhas para celular das 32 equipes da NFL. Seguindo o padrão da marca, as novas mercadorias são personalizáveis, permitindo que o cliente escreva seu nome nos produtos. As novidades estão disponíveis virtualmente e nas mais de 150 lojas físicas da Gocase no Brasil.

Gocase oferece vasta opção de produtos dos times da liga norte-americana (Divulgação) (Gocase/Divulgação)

Compactor

A Compactor traz canetas e marcadores da NFL e de seus 32 times. Com lançamento em escala nacional previsto para ainda neste mês, alguns produtos, como canetas de Eagles e Packers – protagonistas do duelo na Arena Corinthians, vencido pelo time de Philadelphia por 34 a 29 –, já estão disponíveis nas lojas conceito da marca no Rio de Janeiro (Barra Shopping, Fashion Mall, Plaza Shopping e Norte Shopping) e São Paulo (Shopping Vila Olímpia).

A Compactor lançou os primeiros modelos de caneta da NFL (Divulgação)

Xeryus

Com garrafas e canetas por conta das outras marcas, a Xeryus veio para finalizar o kit escolar, trazendo mochilas e estojos para a carteira de produtos da NFL no Brasil. Os itens já estão a venda em lojas de departamento por todo o país, mas também por meio do site da empresa.

A Destra informou que novas parcerias devem ser anunciadas nos próximos meses, ampliando ainda mais as opções para os fãs do futebol americano no Brasil.