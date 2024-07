Quem são os atletas mais ricos das Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris estão a todo vapor e os centenas de atletas que participam das competições lutam para conquistar medalhas para seus países.

Embora o evento esportivo dê destaque para as performances e vitórias de cada competidor em suas modalidades, os espectadores também ficam interessados nos ganhos financeiros dos atletas.

Além dos rendimentos durante as Olimpíadas, muitos deles lucram com patrocínios de grandes marcas e contratos de publicidade. No caso dos veteranos, a participação na edição de Paris pode ser a oportunidade para elevar ainda mais suas fortunas.

Pode parecer estranho, mas muitas estrelas do esporte como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não estão incluídos na lista dos olímpicos mais bem rumenerados. Muito menos os representantes das modalidades que são tradicionais na competição.

Um levantamento realizado pela revista Forbes mostra que, nesta edição dos Jogos Olímpicos, se destacam atletas do basquete e do golfe. Entre eles, LeBron James, Kevin Durant, Anthony David, Jon Rahm e muitos outros.

1º Jon Rahm - US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão)

Enquanto está em campo, o golfista espanhol ganha a quantia US$ 198 milhões (equivalente a R$ 1 bilhão).

Rahm já acumulou US$ 6,6 milhões (R$ 33 milhões) em sete torneios em 2024. Ele também foi escolhido como capitão da 13ª equipe da LIV, a Legion XIII, um título que tradicionalmente inclui uma participação acionária de 25% nas franquias da liga.

2º LeBron James - US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões)

Dentro das quadras de basquete, LeBron James recebe o equivalente a US$ 48,2 milhões (R$ 247 milhões) por ano. Já fora dos estádios, o jogador norte-americano ganha US$ 80 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões).

Ele tem um contrato de US$ 51,4 milhões (R$ 263 milhões) para renovar com a equipe dos Los Angeles Lakers, segundo o Spotrac.

3º Giannis Antetokounmpo - US$ 111 milhões (R$ 569 milhões)

Nas quadras de basquete, o atleta nigeriano ganha US$ 46 milhões (equivalente a R$ 235 milhões), segundo informações divulgadas pela Forbes. Fora das quadras, Giannis também se dedica aos negócios.

Em janeiro, o atleta lançou sua própria produtora para projetos audiovisuais e fechou uma parceria com o refrigerante Starry da Pepsi. Giannis também tem seus sexto tênis assinado com a Nike, que deve chegar ao mercado neste ano.

4º Stephen Curry - US$ 110 milhões (R$ 522 milhões)

Pelo seu trabalho no Golden State Warriors, o jogador recebe anualmente US$ 52 milhões (R$ 266 milhões). Fora das quadras, Stephen também usufrui de uma situação confortável em suas finanças. Ele assinou contrato com a Under Armour no ano passado, que se estenderá até a aposentadoria, com US$ 75 milhões (R$ 384 milhões) em ações em parcelas iguais entre 2029 e 2034.

5º Kevin Durant - US$ 93,3 milhões (R$ 527 milhões)

Depois de três anos no Golden State Warriors, Durant ingressou no Brooklyn Nets em 2019 em um contrato de quatro anos no valor de US$ 164 milhões. Ele foi negociado com o Phoenix Suns em fevereiro de 2023.

O jogador arrecada mais de US$ 45 milhões fora das quadras anualmente, graças a um portfólio de patrocinadores que inclui Nike, FanDuel e Fanatics.

Ele investiu em mais de 80 empresas por meio de sua empresa 35V. Ele também está por trás da marca de mídia Boardroom e foi produtor de “Two Distant Strangers” (disponível na Netflix), que levou para casa um Oscar em 2021.

Em 2020, Durant comprou uma participação no Philadelphia Union da Major League Soccer. Ele tem participações no Gotham FC da NWSL e em uma franquia da Major League Pickleball em 2022.

6º Rory Mcilroy - US$ 83 milhões (R$ 469,5 milhões)

McIlroy é considerado um dos jogadores mais comercializáveis ​​do PGA Tour. Ele obteve seu maior pagamento no campo em 2022, com um recorde de US$ 26,7 milhões em prêmios em dinheiro, incluindo US$ 18 milhões por conquistar o título da FedEx Cup.

McIlroy e Tiger Woods anunciaram em 2022 que fundaram a TMRW Sports, um empreendimento focado em tecnologia com planos de lançar uma nova liga de golfe chamada TGL.

A NBC Sports se uniu à McIlroy em 2019 para lançar o GolfPass, um serviço de assinatura digital que visa ajudar os jogadores de golfe a melhorar seu jogo. McIlroy voltou ao primeiro lugar no Ranking Mundial de Golfe em fevereiro de 2020, quatro anos após sua última vez no topo. Em maio de 2024, ele ficou em segundo lugar.

7º Scottie Scheffler - US$ 61 milhões (R$ 345 milhões)

Scheffler é o jogador de golfe mais bem classificado do mundo e, até junho, conquistou cinco vitórias somente neste ano, incluindo o Masters de 2024.

Ele estabeleceu um recorde do PGA Tour da temporada regular para ganhos oficiais em campo de pouco mais de US$ 14 milhões em 2022, ultrapassando essa marca com US$ 21 milhões em 2023. Em junho, ele arrecadou mais de US$ 24 milhões em 2024.

Fora dos campos de golfe, Scheffler trabalha com marcas como Nike, TaylorMade e Veritex Bank.

8º Joel Embiid - US$ 57,7 milhões (R$ 326,4 milhões)

Em 2017, Embiid assinou um contrato de cinco anos com o Philadelphia 76ers que pode valer até US$ 178 milhões.

O sete vezes All-Star juntou-se à Skechers em um contrato plurianual de tênis em abril de 2024. Anteriormente, ele tinha um calçado exclusivo com a Under Armour.

A Embiid doou US$ 500 mil para esforços de ajuda ao coronavírus em março de 2020.

9º Nikola Jokic - US$ 56,1 milhões (R$ 317 milhões)

Desde 2014 o sérvio joga pelo Denver Nuggets. Em 2018, ele assinou uma extensão de contrato de cinco anos, no valor de até US$ 147 milhões. Em 2022, ele o acordo foi renovado para estabelecer uma parceria de cinco anos no valor de US$ 264 milhões.

O jogador de basquete ajudou a levar seu país à medalha de prata nas Olimpíadas de 2016, perdendo para os EUA na disputa pela medalha de ouro. Jokic teve um grande destaque durante a temporada 2018-19, ganhando sua primeira seleção All-Star e sendo nomeado para o primeiro time All-NBA.

Ele liderou o Nuggets ao primeiro título da NBA em 2023, ganhando honras de MVP das finais no processo.

10º Anthony David - US$ 46,2 milhões (R$ 261 milhões)

Atualmente, o atleta americano joga pelo Los Angeles Lakers na NBA. Em 2015, Davis assinou uma extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 127 milhões com os Pelicans, que o negociaram com o Lakers em 2019 depois que ele exigiu uma troca. Ele assinou um contrato máximo de cinco anos no valor de US$ 190 milhões em 2020 para permanecer no Lakers.

Davis apareceu ao lado de seu companheiro de equipe do Lakers, LeBron James, no filme de 2021 “Space Jam: A New Legacy”. Antes da temporada 2017-18, Davis assinou uma extensão de vários anos com a Nike, aumentando seus ganhos fora das quadras.