Você sabe o que a IA diz sobre você?

Durante muito tempo, reputação profissional foi construída de uma maneira relativamente invisível. Alguém precisava contratar um executivo, encontrar um especialista, escolher um conselheiro ou simplesmente entender quem realmente conhecia determinado assunto. E perguntava para alguém em quem confiava: Quem você recomenda? Quem entende disso? Quem é referência? Quem eu deveria conhecer? A resposta vinha da memória, das experiências e das associações daquela pessoa.

Hoje, existe uma nova pergunta acontecendo: “Pergunta para a IA.” E isso muda mais do que parece.

Reputação não é vaidade. É valor

Antes de falar de inteligência artificial, vale voltar um passo. Reputação não nasceu com as redes sociais e não pode ser confundida com número de seguidores, exposição ou popularidade.

No mundo corporativo, ela é reconhecida como um ativo de negócio. Uma pesquisa global da Weber Shandwick com a KRC Research, realizada com mais de 2.200 executivos em 22 mercados, mostrou que eles atribuem, em média, 63% do valor de mercado de suas empresas à reputação. No Brasil, essa estimativa chega a 76%. Quando olhamos para as pessoas, a lógica não é tão diferente.

Reputação influencia quem ouvimos, em quem confiamos, quem contratamos, quem convidamos para uma conversa e a quem damos espaço.

Um estudo da Edelman em parceria com o LinkedIn mostrou que 73% dos tomadores de decisão consideram os conteúdos que demonstram conhecimento e autoridade uma base mais confiável para avaliar competências e capacidades do que materiais tradicionais de marketing e produto.

Ou seja: aquilo que você sabe, faz, defende e compartilha constrói percepção. E percepção influencia decisão. A inteligência artificial não criou essa dinâmica; ela adicionou uma nova camada a ela.

Sua reputação pode chegar antes de você

Hoje, antes de uma reunião, entrevista, contratação ou convite, alguém pode perguntar a um assistente de IA: Quem é essa pessoa? Em que assuntos ela é reconhecida? Qual é sua trajetória? Quais são suas principais realizações? Quem são os profissionais mais relevantes desse setor?

A resposta pode estar errada, incompleta ou desatualizada. A inteligência artificial não é árbitra da reputação de ninguém. Mas o fenômeno por trás disso é importante. Sua reputação pode chegar a uma sala antes de você.

Experiências, resultados, entrevistas, artigos, participações em eventos, conteúdos, citações e aquilo que terceiros publicam sobre você deixam sinais. Durante décadas, esses sinais ficaram espalhados. Agora, podem ser reunidos, associados e resumidos em segundos.

Marca pessoal não é autopromoção

É por isso que acredito que precisamos separar marca pessoal de exposição. Marca pessoal não é ter um perfil bonito nas redes sociais. Não é postar todos os dias. Não é transformar a própria vida em conteúdo. E certamente não é tentar parecer especialista em todos os assuntos. Marca pessoal é percepção. É o conjunto de associações que faz alguém pensar no seu nome diante de determinado problema, oportunidade ou assunto. E existe uma pergunta que considero fundamental: Pelo que você quer ser lembrado?

Porque, se você não faz essa escolha, o mercado acaba fazendo por você. A inteligência artificial apenas torna essas associações mais visíveis.

Ser conhecido é diferente de ser reconhecido

Vivemos uma época em que existe enorme pressão para produzir conteúdo. Eu faria quase o contrário: antes de produzir mais, escolheria melhor. Se você fala de liderança na segunda-feira, inteligência artificial na terça, produtividade na quarta, moda na quinta e economia na sexta, pode até construir alcance. Mas qual associação está construindo? Existe uma diferença enorme entre ser conhecido e ser reconhecido por alguma coisa. Posicionamento exige escolha.

Quais são os três ou quatro assuntos aos quais você quer que seu nome esteja associado?

Em quais conversas você realmente tem legitimidade para participar?

Que conhecimento você acumulou que pode ser útil para outras pessoas?

E talvez a pergunta mais difícil: o que você decidiu não ser?

Quem tenta ocupar todos os espaços dificilmente ocupa algum deles com profundidade.

Autoridade precisa de evidência

Escolher um posicionamento, porém, não significa simplesmente declará-lo. Não adianta escrever “especialista em inovação” na apresentação profissional e esperar que o mercado, ou a inteligência artificial, concorde. Autoridade precisa de evidências: experiência, resultados, projetos, conhecimento, artigos, entrevistas, conversas relevantes, reconhecimento de terceiros. Ambientes nos quais sua contribuição faz sentido. E aqui existe uma distinção importante.

Conteúdo não cria autoridade sozinho. Ele torna visível uma autoridade que precisa existir antes dele. Se você acumulou conhecimento relevante durante vinte anos, mas esse conhecimento não existe em nenhum lugar além da sua própria cabeça e da memória das pessoas que trabalharam diretamente com você, existe uma parte importante da sua reputação que permanece invisível.

Por outro lado, produzir centenas de conteúdos sobre um assunto que você não domina pode gerar exposição, mas dificilmente construirá reputação sustentável. Conteúdo pode amplificar autoridade. Mas não consegue inventá-la.

Reputação se constrói por coerência

Existe ainda outra dimensão que considero fundamental. Não basta haver coerência no que você publica. Precisa haver coerência entre quem você é, o que faz, o que diz e aquilo que os outros reconhecem em você. Uma carreira raramente é linear. Mudamos de empresa, setor, função, país e até de opinião. Coerência não significa passar vinte anos fazendo a mesma coisa. Significa conseguir conectar esses diferentes capítulos de maneira que as pessoas entendam quem você se tornou, o que aprendeu e qual valor é capaz de gerar.

Sua experiência sustenta aquilo que você diz? Os assuntos sobre os quais você fala têm relação com aquilo que construiu? As pessoas que trabalharam com você reconheceriam a pessoa que aparece publicamente? Aquilo que terceiros dizem sobre você confirma a história que você conta sobre si mesmo? Essa última pergunta talvez seja a mais importante. Porque reputação não é aquilo que você escreve sobre você. É aquilo que permanece quando você não está na sala para explicar quem é.

Então, como construir uma reputação forte?

Eu começaria por cinco perguntas.

Pelo que quero ser reconhecido?

Não qual cargo quero ter. Cargos mudam.

Qual é o espaço que quero ocupar? Quais associações quero construir ao redor do meu nome?

Tenho legitimidade para ocupar esse espaço?

Quais experiências, conhecimentos, resultados e aprendizados sustentam esse posicionamento?

Marca pessoal sem substância pode gerar visibilidade. Dificilmente constrói reputação.

Minha narrativa é coerente?

Os diferentes capítulos da minha trajetória ajudam alguém a entender quem eu sou, no que acredito e qual valor consigo gerar?

Uma boa narrativa não inventa uma história. Ela conecta os pontos de uma história que já existe.

Estou tornando visível aquilo que sei?

Se quero ser associado a determinado tema, estou contribuindo de maneira relevante para essa conversa?

Estou escrevendo? Ensinando? Participando dos ambientes certos? Compartilhando conhecimento próprio? Sendo procurado ou citado por outras pessoas?

Não é preciso estar em todos os lugares.

É preciso estar nos lugares certos, falando das coisas certas, com consistência.

O que terceiros dizem sobre mim confirma aquilo que digo sobre mim?

Marca pessoal não se constrói apenas com a própria voz. Reconhecimento de colegas, clientes, empresas, imprensa, especialistas e outras pessoas do mercado ajuda a formar reputação. Autodeclaração constrói discurso. Reconhecimento constrói credibilidade.

E onde entra a inteligência artificial?

É aqui que acredito que a discussão fica particularmente interessante. A resposta não é começar a construir uma carreira “para a IA”. Muito menos tentar descobrir truques para fazer um modelo citar seu nome. A ordem é inversa. Primeiro você constrói substância. Depois posicionamento. Depois evidências. Depois consistência e presença.

A tecnologia passa a ser mais uma forma pela qual essas informações podem ser encontradas, relacionadas e apresentadas. Por isso, não acredito que exista um atalho tecnológico capaz de substituir uma reputação construída ao longo do tempo. A inteligência artificial pode encontrar sinais. Mas precisamos construir os sinais que valem a pena ser encontrados.

Faça o teste

Existe um exercício interessante que qualquer profissional pode fazer. Pergunte a diferentes assistentes de IA quem são as principais referências na área em que você atua. Depois pergunte sobre você. A quais assuntos seu nome aparece associado? O que está correto? O que está desatualizado? O que falta? Existe clareza ou ruído?

Não se desespere se seu nome não aparecer. E tampouco considere uma resposta positiva como certificado de autoridade. Use a experiência como diagnóstico.

Depois faça uma pergunta mais importante: Se alguém que nunca me conheceu tivesse apenas essas informações para decidir se deveria me ouvir, contratar, convidar ou conhecer, entenderia claramente o valor que tenho para oferecer?

Essa resposta talvez seja mais interessante do que seu número de seguidores.

A tecnologia mudou. O fundamento não

Durante anos, construímos reputação esperando estar na memória certa, da pessoa certa, no momento certo. Isso continua sendo fundamental.

Mas agora existe mais uma interface entre aquilo que construímos e as pessoas que querem saber quem somos. A inteligência artificial não criou a importância da reputação. Ela tornou ainda mais evidente a importância de termos clareza sobre aquilo pelo qual queremos ser reconhecidos, e evidências suficientes para sustentar essa escolha. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja o que a IA diz sobre você hoje. É outra: o que você está fazendo para que seu nome seja associado àquilo pelo qual você quer ser lembrado?