'Ninguém aposta no que não consegue enxergar': por que bons gerentes não chegam a diretor

Todo mês, a mesma cena se repete na sala de Tais Targa. Chega um gerente com dez, doze anos no cargo, que viu colegas de outras áreas passarem na frente em três ciclos de promoção.

Ele abre o notebook e mostra gráfico, meta, entrega. Ela fecha o notebook e pergunta: como as pessoas falam de você quando você sai da sala? Mas ele não sabe e nunca perguntou.

Para Tais, psicóloga e diretora executiva da TTarga, com mais de três décadas de RH, essa cena explica por que tantos bons gerentes param antes da diretoria. Na avaliação dela, resultado abre a porta da conversa, mas não decide a promoção. O que decide é a narrativa construída pelo profissional e a capacidade de sustentá-la com o próprio comportamento.

Empurrada para o próprio negócio

"Eu não cheguei. Eu fui empurrada, e demorei para admitir isso em público", diz Tais sobre a trajetória. Ela conta que nunca quis empreender e que morria de medo. "Foi a dor que me trouxe para esse caminho, e eu pago o preço até hoje, às vezes alto", conta.

A carreira começou do lado de dentro das empresas e seguiu para o lado de quem sai delas. Hoje, a mestre em Educação pela UFPR assessora executivos em recolocação, conduz processos de headhunting, que já incluíram KPMG, FIEP e Universidade Positivo, e trabalha com branding executivo. Também é autora do livro Você de Emprego Novo e apresenta o podcast Caça Talentos.

No LinkedIn desde 2015, e Top Voice desde 2016, ela diz que chegou à plataforma com uma visão romantizada do trabalho: "Empresa boa, chefe bom, esforço recompensado". Uma década depois, a caixa de entrada mostrou outra realidade: diretor com vinte anos de casa demitido por videochamada de quinze minutos, gerente que descobriu o próprio corte num grupo de WhatsApp.

"A plataforma me tirou a ilusão. E me deu escala para enxergar padrão onde antes eu via caso isolado”, comenta.

O padrão que mais a marcou, conta, é que a mudança desce: a alta liderança define o que é tolerado, cobrado e silenciado. "Quando o diretor manda mensagem às onze da noite, nenhum treinamento de bem-estar sobrevive a isso."

Diretor não é gerente com mais poder

Para Tais, o que muda a cada degrau é a pergunta que a empresa faz. Do gerente, ela quer saber se entregou; do diretor, para onde a companhia vai, e com quem. Ele passa a ser cobrado pelo que decide, pelo que deixa de fazer e por quem coloca para fazer.

No C-level, a questão passa a ser o que o executivo sustenta. "O jeito que ele responde um e-mail às dez da noite vira norma, o que ele tolera numa reunião vira política, o que ele cala vira silêncio de toda a empresa", afirma.

O erro, diz ela, é tratar a diretoria como uma gerência ampliada. "É outra profissão. O que te trouxe até aqui é exatamente o que vai te segurar aqui, se você não aprender a largar”, fala.

O detalhe cruel da promoção

O gerente que não sobe, diz Tais, quase sempre é um bom gerente. Bate meta, tem a confiança do chefe e o apreço da equipe, e acredita que isso basta. Passa anos como o profissional que resolve, e a empresa não quer perdê-lo nessa função. "Ele mesmo se trancou no cargo”, afirma.

Quem decide uma promoção, na descrição dela, olha para além da entrega e avalia se consegue imaginar o candidato na sala do conselho sem ficar nervoso. É nesse ponto que entra a narrativa, que Tais separa do marketing pessoal: agir e se comunicar de acordo com a imagem que se quer transmitir. Quem deseja ser visto como alguém que pensa o negócio precisa falar de negócio na reunião, e não só da própria área.

"A promoção não é um prêmio por fidelidade. É uma aposta que alguém faz em você. E ninguém aposta no que não consegue enxergar" Tais Targa, diretora executiva da TTarga

O que desempata dois finalistas

A mesma lógica vale na disputa por uma vaga. Quando dois finalistas têm currículos equivalentes, Tais pede que contem a própria trajetória. Um lista cargos em ordem cronológica. O outro explica por que saiu de cada lugar, o que aprendeu quando deu errado e qual decisão tomaria de outro jeito hoje.

A etapa seguinte é checar se o comportamento acompanha o discurso. "O finalista que se vende como líder próximo e trata a recepcionista mal no caminho da sala já me respondeu."

Na mentoria, a orientação é trocar o verbo em cada passo da carreira: "eu fiz" vira "eu escolhi", "eu entreguei" vira "eu decidi". O relato também precisa incluir os erros. "Um gestor que só tem vitória na história não é confiável, é ensaiado."

O MBA vale pelo uso

Professora de MBA, Tais considera o curso válido para quem precisa entender o negócio inteiro. Ela aponta três usos: visão de negócio, networking e repertório para a narrativa, com linguagem e casos que ajudam a sustentar uma opinião diante do CEO. O diploma sozinho, porém, não faz a transição.

"Eu já vi profissional sair transformado de um MBA e já vi profissional sair com um PDF novo no LinkedIn. O curso era o mesmo" Tais Targa, diretora executiva da TTarga

A travessia começa no espelho

O primeiro passo que ela pede a quem mira a diretoria é parar de medir quem foi promovido e quem tem padrinho. As perguntas são outras: qual resultado não foi entregue e acabou atribuído ao contexto, qual conversa difícil foi adiada. Sem essa honestidade, diz, "qualquer narrativa que você construir vai ser maquiagem".

Depois vêm a coerência, cumprir na sexta o que foi dito na segunda, e o estudo de gente: entender o que motiva, o que esgota e o que faz alguém sair sem avisar. Um diretor, lembra Tais, pode sentar com um estagiário de 22 anos e um conselheiro de 65 na mesma tarde.

Ela própria descreve sua especialidade como se reinventar, e diz que é isso que ensina a um executivo travado: "Não a técnica. A travessia". A pergunta feita ao gerente do notebook é o ponto de partida dessa travessia, ainda que a promoção não apareça no fim dela.

"O cargo vem depois, se vier. E se não vier, você ainda sai dessa travessia sendo um líder melhor do que entrou. Isso ninguém tira", diz.

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