Na Black Friday, Mercado Pago vira a aposta mais agressiva do Meli

O Mercado Pago vai reforçar sua integração com o Mercado Livre em uma nova ofensiva voltada à Black Friday. A partir desta quarta-feira, 12, a fintech do grupo passa a oferecer condições exclusivas para compras no marketplace, com parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão de crédito da marca e descontos de até 60% para pagamentos com saldo em conta ou pela linha de crédito.

A data, uma das mais relevantes do calendário do grupo, será usada como vitrine da estratégia de unir varejo e serviços financeiros em um mesmo ecossistema. O objetivo é fortalecer o uso do Mercado Pago como meio de pagamento principal, ampliando sua presença na jornada de consumo e reforçando o vínculo de longo prazo com os clientes por meio do crédito e da recorrência dentro da plataforma.

Clientes do programa de fidelidade Meli+ também terão cashback em Meli Dólar no ato da compra. As ofertas, válidas até 2 de dezembro, se somam ao plano do Mercado Livre, que investiu R$ 100 milhões em cupons e frete grátis para compras a partir de R$ 19 nesta edição.

Segundo Ignácio Estivariz, vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, o avanço reflete o amadurecimento da integração entre marketplace e banco digital, hoje operando de forma cada vez mais orgânica. “Os benefícios nas compras feitas no marketplace são viabilizados pela sinergia entre o Mercado Livre e o Mercado Pago, o que nos permite oferecer crédito competitivo e gerar ganhos para o consumidor”, afirma a EXAME.

Na prática, a estratégia passa por aumentar a frequência de uso dos produtos financeiros dentro e fora da plataforma. “Queremos ser o banco principal dos nossos usuários e expandir a atuação regional”, diz Estivariz. “Nosso objetivo é nos tornar a maior fintech da América Latina. No Brasil, já somos o segundo banco digital em número de usuários e mantemos o melhor NPS do setor.”

Em frequência de uso, o banco do MELI ainda fica atrás de Nubank, Banco Inter, Itaú e PicPay, nessa ordem, em números absolutos, segundo dados do Bank of America. O relatório aponta, contudo, que há espaço para avançar, dado que os consumidores já compreendem melhor a proposta de valor e as funcionalidades oferecidas. De olho nesse avanço, a companhia vem investindo em marketing mais agressivo, com nomes como Anitta e Marcos Mion à frente das campanhas (veja mais abaixo).

A busca por “principalidade” vem acompanhada de crescimento. O portfólio de crédito do Mercado Pago avançou 83% em um ano, alcançando US$ 11 bilhões no terceiro trimestre de 2025. No mesmo período, o grupo registrou receita líquida de US$ 7,4 bilhões, dos quais 43,7% vieram da fintech. A base de usuários ativos chegou a 72 milhões na América Latina, alta de 29% em relação ao ano anterior, com o Brasil como principal mercado.

Na Black Friday de 2024, o número de clientes que recorreram às soluções de crédito do banco cresceu 71% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o novo modelo de parcelamento volte a impulsionar o volume de transações neste ano. “O parcelamento é um fator decisivo para compras de maior valor”, destaca o executivo.

Um levantamento da própria companhia, o Panorama de Consumo, realizado em outubro com 42 mil respondentes, mostra que 77% dos consumidores pretendem parcelar suas compras na data e que 72% costumam dividir o valor em até seis vezes. O estudo também revela que 24% planejam gastar acima de R$ 2.000 e 28% entre R$ 1.000 e R$ 2.000, o que consolida um ticket médio superior a R$ 1.500.

O modelo é sustentado por uma base de dados própria. Segundo Estivariz, o grupo analisa mais de 2 mil variáveis em tempo real para definir limites de crédito e reduzir o risco de inadimplência. Essa metodologia, diz ele, garante segurança e confiança nas concessões feitas dentro do MELI.

Ao concentrar crédito, pagamento e fidelização, o grupo vai além das campanhas de desconto e cria um ciclo que mantém o consumidor dentro do próprio sistema. Ele compra no Mercado Livre, paga com o Mercado Pago, recebe cashback em Meli Dólar e volta a consumir na plataforma. A lógica amplia a retenção e reduz custos operacionais.

“O cartão de crédito Mercado Pago já é o mais usado dentro do Mercado Livre”, afirma o executivo. “Metade do consumo feito com nosso cartão acontece fora do marketplace, o que mostra que estamos avançando também como banco de uso cotidiano.” Além das ações no comércio eletrônico, o banco prepara uma campanha de cashback voltada a empreendedores que adquirirem novas maquininhas para o varejo físico.

Cerca de metade da receita do Mercado Livre já é gerada pelo Mercado Pago, segundo o executivo. “Esses benefícios, tanto do marketplace quanto da fintech, são muito valorizados pelos usuários e realmente têm sinergias que alavancam a estratégia do grupo como um todo”, afirma.

A virada do Mercado Pago

A comunicação do Mercado Pago passou a refletir o mesmo grau de integração que a empresa busca no negócio. A campanha atual de Black Friday, criada pela GUT São Paulo e estrelada por Marcos Mion, marca esse ponto de virada. O apresentador, que já representava o Mercado Livre, agora também é porta-voz do banco digital. Sob o slogan “Parceria de Verdade”, o filme reforça a cooperação entre as duas marcas e a ideia de uma experiência única que começa na compra e termina no pagamento.

Essa fase é resultado de um processo iniciado no início de 2024, quando o Mercado Pago começou a alinhar sua identidade à do marketplace. Em abril de 2025, a fintech adotou a cor amarela do Mercado Livre e apresentou o novo posicionamento “Mercado Pago, você tem tudo para ganhar”. A mensagem consolidou o conceito de ganho compartilhado com o usuário e se desdobrou nos principais produtos do banco digital, entre eles a conta que rende 105% do CDI, o cartão com cashback e benefícios do Meli+ e os cofrinhos com rentabilidade de até 120% do CDI.

O novo discurso ganhou força com a entrada de Anitta como embaixadora da marca em abril. A cantora simboliza o perfil empreendedor e regional da fintech e reforça a presença do Mercado Pago na América Latina, território estratégico do grupo. Ainda em 2025, o banco digital ampliou sua presença em eventos de grande público ao se tornar banco oficial de meios de pagamento do Sambódromo do Rio de Janeiro e ao retomar o projeto Estrela da Casa com participação de Anitta.

A campanha “Anitta Parada” transformou em narrativa publicitária o argumento central da marca, mostrando o desperdício de deixar o dinheiro parado fora de uma conta que rende. Pesquisas internas mostraram que mais da metade dos brasileiros já considera o CDI mais atrativo que a poupança, validando o foco em educação financeira e rendimento.

Em setembro, o movimento de integração das marcas se intensificou. Mion passou a representar também o Mercado Pago e o banco lançou cofrinhos voltados a contas de negócios com rentabilidade entre 100% e 115% do CDI. No mesmo mês, a fintech assumiu o patrocínio master dos ensaios de Carnaval da Anitta e reforçou sua associação à economia criativa e ao calendário cultural do país.

Mais recentemente, o banco digital anunciou parcerias de cashback com McDonald’s, 99 e Postos Petrobras, que oferecem até 10% de retorno para clientes do Meli+. O programa conecta o uso do cartão de crédito Mercado Pago a novos contextos de consumo fora do marketplace e amplia o alcance do ecossistema.

Para Estivari, a evolução da comunicação acompanha a maturidade do produto. “Investimos primeiro em tecnologia e em serviços financeiros sólidos. Hoje, com uma plataforma robusta, conseguimos comunicar de forma integrada e consistente."