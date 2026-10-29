Como o ChatGPT ajudou a criar uma jaqueta especial para o Afropunk Brasil

Uma jaqueta criada com ajuda de inteligência artificial é o ponto de partida de uma parceria entre a OpenAI, a marca baiana Dendezeiro e o festival Afropunk Brasil. Desenvolvida pelos estilistas Hisan Silva e Pedro Batalha com o ChatGPT, a peça combina referências do hip hop e da cultura afro-brasileira, e integra um projeto que busca trabalhar educação e desenvolvimento criativo com outros profissionais.

Apresentada oficialmente no desfile da Dendezeiro na São Paulo Fashion Week (SPFW), em outubro, a jaqueta combina jeans, detalhes em couro marrom e grafismos ligados à identidade visual do festival. A colaboração terá continuidade no Afropunk Brasil, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, em Salvador, onde convidados usarão uma das 60 unidades numeradas da peça.

Segundo Christian Rôças, head de comunidade, criadores e talentos da OpenAI para a América Latina, os estilistas da Dendezeiro já utilizavam o ChatGPT "para desbloquear a criatividade". Por isso, a collab surgiu de uma conversa informal.

"Quando Pedro me contou que usava o ChatGPT em seu processo criativo, achei muito curioso. Partimos, então, para o desenvolvimento de um projeto que mostrasse isso e tivemos a ideia de fazer uma peça em versão cápsula, uma edição limitada e não comercializável", conta o Crocas em entrevista à EXAME.

As 60 jaquetas serão entregues a criadores e convidados ligados à comunidade do Afropunk. Segundo Crocas, a escolha considera tanto a relação da pessoa com o festival e a Dendezeiro, quanto seu interesse em explorar a inteligência artificial no dia a dia.

Collab da Dendezeiro com a OpenAI foi apresentada durante o desfile da marca baiana no SPFW (Divulgação)

Moda, cultura, educação e negócios

Potyra Lavor, fundadora e CEO da IDW Company, responsável pelo Afropunk no Brasil, destaca que a ausência de venda faz parte de uma estratégia que usa a peça para conectar cultura, educação e negócios. Na etiqueta da jaqueta há um QR Code que direciona o público à plataforma Feito junto com o ChatGPT, que reúne vídeos e bastidores da criação.

A plataforma também apresenta conteúdos para quem deseja experimentar a ferramenta em seus próprios projetos. Há, ainda, uma masterclass gratuita, realizada no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), em Salvador, com Pedro Batalha e o artista visual Del Nunes, sobre o uso de IA em processos criativos.

O objetivo, segundo a executiva, é construir uma ação que dialogue com a comunidade do evento, e não se limite à exposição de uma marca no festival.

"O Afropunk é um festival global, que acontece na Bahia, fora do eixo Rio-São Paulo, e que destaca majoritariamente empreendimentos e talentos negros do Brasil. Não faz sentido uma marca conectar-se ao festival apenas para colocar um estande para entregar brindes. Não é sobre isso. A marca precisa entender o seu papel dentro dessa cadeia cultural e econômica, e atuar como facilitadora para a comunidade", analisa a executiva.

A moda é um dos pilares dessa relação com o público. O festival, diz a CEO, gera oportunidades para empreendedores locais e permite que marcas brasileiras alcancem consumidores de diferentes regiões.

Segundo a organização do festival, a edição de 2025 do Afropunk Brasil teve um impacto econômico superior a R$ 6 milhões.

Crocas conta que um dos aspectos mais concretos do projeto está no uso do ChatGPT para testar possibilidades antes de levá-las à produção. Segundo o head da OpenAI, a ferramenta permitiu à dupla da Dendezeiro testas lavagens e texturas até chegar ao modelo escolhido.

O benefício potencial, segundo ele, é especialmente relevante para marcas que precisam controlar os custos de desenvolvimento de produtos.

"Tem muita gente tentando entender por onde começar, como reduzir custos de produção ou como desenvolver a criatividade. Essa collab vem justamente para inspirar outras pessoas e mostrar como a tecnologia está sendo usada nos negócios", finaliza.