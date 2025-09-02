Marketing

O que o Mercado Pago ganhou com o silêncio de Anitta?

Campanha “Anitta Parada” ressaltou o poder da repercussão espontânea e a importância de acompanhar a conversação para identificar necessidade de ajustes de produto

Campanha “Anitta Parada” movimentou as redes sociais e consolidou a relação entre a artista e o Mercado Pago (Divulgação)

Campanha “Anitta Parada” movimentou as redes sociais e consolidou a relação entre a artista e o Mercado Pago (Divulgação)

Eric Messa
Eric Messa

Professor e colunista

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 13h23.

Tudo sobreestrategias-de-marketing
Saiba mais

Na última semana de agosto, a campanha “Anitta Parada” movimentou as redes sociais e consolidou a relação entre a artista e o Mercado Pago. A ação, idealizada pela agência Gut, utilizou o silêncio como recurso para gerar estranhamento e promover a conversa espontânea.

A estratégia teve início antes mesmo da veiculação do filme principal na televisão e nos canais da marca. Em uma live de 30 minutos em seu perfil oficial, Anitta permaneceu sentada em um sofá, em completo silêncio. A ausência de explicações sobre o que ocorria foi o gatilho para o buzz: o que significava aquilo? A escassez de informação ativou a curiosidade do público, que passou a especular sobre as intenções por trás daquela live.

A resposta veio no formato de um filme publicitário. A peça estabelecia a seguinte analogia: contratar Anitta para ficar "parada" seria um desperdício de potencial, assim como manter dinheiro em contas com baixa ou nenhuma rentabilidade. A mensagem era: "deixar seu dinheiro parado é um desperdício", e direcionava a atenção para os benefícios do Mercado Pago.

O ponto central aqui não parece ser a busca por uma excelência criativa, mas sim o uso do estranhamento como um dispositivo para iniciar uma repercussão orgânica. A campanha entregou a explicação não no perfil da celebridade, mas nos canais da própria marca, transferindo a audiência gerada pela curiosidade para o seu ecossistema.

Segundo dados da Loxias, núcleo de inteligência da Polis Consulting, a estratégia foi eficiente. A plataforma de monitoramento Brandwatch, utilizada pela Loxias, identificou que a ação gerou um volume de 1.729 menções nos dias seguintes, envolvendo 832 autores únicos e alcançando aproximadamente 5,5 milhões de perfis.

Termos como "publi", "comercial" e "silêncio" dominaram as discussões, mas a análise qualitativa revela um resultado mais estratégico: a conversa se estendeu para os produtos financeiros. Tópicos como "investimento", "pix", "poupança" e "CDI" emergiram, indicando que a campanha conseguiu transformar o impacto inicial em uma ponte para os serviços do Mercado Pago.

É interessante notar que, embora a campanha tenha fortalecido a imagem da marca, ela também abriu espaço para críticas aos seus serviços, com menções a falhas no pix, entre outras.

Este é um ponto de atenção crucial: o uso da repercussão espontânea exige um gerenciamento de crise ágil. Embora não tenha havido uma crise de imagem, o caso evidencia que a comunicação de grande amplitude deve caminhar lado a lado com a excelência do produto.

A análise demográfica da repercussão reflete o perfil e a influência da cantora: o público que participou da conversação nas redes foi composto por 52% de mulheres, com forte interesse em música e concentrado principalmente na região Sudeste (75%).

Em abril, o Mercado Pago já havia feito uma campanha que anunciou Anitta como embaixadora da marca. Naquela ocasião, o alcance foi de 14,2 milhões de pessoas, 158% superior ao da campanha "Anitta Parada". As duas ações, contudo, cumprem papéis complementares.

O anúncio em abril gerou um awareness massivo, enquanto a campanha atual funcionou como um reforço de narrativa, conectando a imagem da cantora diretamente aos diferenciais do produto, ainda que em menor escala.

A campanha "Anitta Parada" representa um exemplo de comunicação integrada em que as redes sociais não foram meros canais derivativos, mas o ponto de partida que, por meio do estranhamento e da escassez de informação, preparou o terreno para a mensagem principal da marca. A ação mostrou que, às vezes, o silêncio calculado é o que gera mais ruído.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingMercado PagoAnittaPublicitários

Mais de Marketing

Com Bortoleto, Porto usa paixão nacional por carros para acelerar estratégia de marketing

Revo vai premiar o saque mais rápido em ação no SP Open

'Triplicamos de tamanho em três anos', afirma fundador da Jotacom, de publicidade digital

Haskell inova e aposta em collab inédita com Doce de Leite Viçosa

Mais na Exame

ESG

Brasil pode economizar R$ 5 bi e reduzir 46% das emissões com caminhões elétricos, diz estudo

Um conteúdo Bússola

Startup usa WhatsApp para simplificar burocracias diárias de empreendedores com IA

Mundo

Trump ameaça enviar tropas federais para Chicago diante da violência crescente

Economia

Por que o PIB do Brasil desacelerou no segundo trimestre?