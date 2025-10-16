Mercado Pago supera Itaú em tráfego de usuários mensais, aponta estudo

Dados compilados pelo Bank of America, com base em informações das plataformas Sensor Tower e Similar Web, apontam que o número de usuários ativos mensais da plataforma Mercado Pago é o que mais cresceu entre as fintechs nos meses de julho, agosto e setembro deste ano. Nesse quesito, o braço financeiro do Mercado Livre cresceu mais de 20% em cada mês. Assim, o Mercado Pago ficou em segundo lugar no ranking, perdendo para o Nubank, que está com folga na dianteira, somando mais de 120 milhões de usuários.

O número oficial mais recente divulgado pelo Meli apontava que o Mercado Pago tinha 68 milhões de usuários na América Latina. Até maio deste ano, a fintech do market place ainda ficava atrás da plataforma do Itaú, que perdeu tráfego nos três meses analisados e acabou ficando para trás.

"Melhorias na funcionalidade e uma variedade de incentivos estão impulsionando taxas de crescimento excepcionalmente fortes no Mercado Pago", observa o BofA. Para o banco, o banco digital do Meli ainda precisa segurar os incentivos por mais tempo enquanto procura por propostas de valor e ganha escala em sua operação de crédito. O Mercado Pago vai precisar separar o joio do trigo na concessão de crédito e aumentar seu saldo de recebíveis com tomadores de maior qualidade.

Em relação a frequência de uso da plataforma, Mercado ainda fica atrás de Nubank, Banco Inter, Itaú e PicPay, nessa ordem, em números absolutos. "Vemos espaço para melhorias, dado que os consumidores já estão entendendo mais a proposta de valor e suas funcionalidades", diz o relatório do BofA.

Tráfego no e-commerce

Em uma disputa cada vez mais acirrada no e-commerce brasileiro, o Meli segue liderando o segmento em termos de crescimento de usuários e tráfego desde que cortou taxas de frete para vendedores e reduziu os valores mínimos para frete grátis, além de começar a replicar as promoções de datas duplas e distribuição de cupons bem-sucedidas da Shopee.

Por outro lado, Amazon reduziu perdas no começo deste mês ao adotar o limite de R$ 19 para frete grátis da MELI e anunciar a isenção de todas as taxas de armazenamento e envio do Fulfillment by Amazon (FBA) de 30 de setembro até 3 de dezembro, em plena temporada de Black Friday.

A Shopee também registra crescimento acima da média do mercado, mesmo diante do investimento agressivo das concorrentes, reforçando a intensa competição no setor.

Enquanto isso, Magazine Luiza e da Casas Bahia continuam a perder participação de mercado, devido às taxas de juros elevadas e sortimentos básicos intensivos em capital, dados da Sensor Tower e da SimilarWeb. O recuo de market share não é exclusividade das brasileiras, já que Shein e Alibaba também enfrentam dificuldades para impulsionar o engajamento após a tributação internacional.