MMA Smarties 2025: Pedigree Caramelo conquista o Grand Prix

Cerimônia do MMA Smarties Brasil 2025, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, premiou os cases de maior impacto em criatividade, tecnologia e negócios. (Mariana Valverde)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h03.
O case 'Pedigree Caramelo', criado pela AlmapBBDO para a marca Pedigree, conquistou o Grand Prix do MMA Smarties Brasil 2025. A campanha também recebeu dois Ouros e duas Pratas na premiação, que reconhece os trabalhos de maior impacto em branding, inovação e growth.
A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira, 29, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O projeto vencedor se destacou por unir comunicação e conscientização sobre adoção de animais, consolidando o “Caramelo” como símbolo nacional.
Nos Industry Awards, a Mars foi eleita Anunciante do Ano, enquanto a AlmapBBDO recebeu o título de Agência do Ano. A Druid Creative Gaming foi reconhecida como Agência Independente do Ano, e o Grupo Omnicom venceu como Grupo de Comunicação do Ano.
Já o Smarties Green, criado em 2024 e oferecido pela Adsmovil para reconhecer iniciativas ESG, ficou com a Haleon.
Ao todo, o Smarties Brasil 2025 distribuiu 57 troféus: 17 Ouros, 17 Pratas e 17 Bronzes, além dos seis reconhecimentos principais. As categorias foram divididas em três disciplinas, mas a de Marketing Omnicanal não teve troféu. No total, 28 trabalhos diferentes foram premiados.
“Ano a ano o MMA Smarties eleva a barra da indústria reconhecendo os cases que geraram impacto de negócios ao unir criatividade e tecnologia. É um orgulho para nós promover e incentivar essa competição que, além de premiar a excelência, gera aprendizados e reflexões valiosas para todo o mercado”, diz Thais Schauff, vice-presidente de Operações da MMA para a América Latina.
Grand Prix
• Pedigree Caramelo*, da AlmapBBDO para Pedigree
Anunciante do Ano
• Mars
Agência do Ano
• AlmapBBDO
Agência Independente do Ano
• Druid Creative Gaming
Grupo de Comunicação do Ano
• Grupo Omnicom
Smarties Green
• Haleon
Disciplina: Marketing Impact
Experiência de Marca (Brand Experience)
• Ouro – SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic
• Prata – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
• Prata – The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken
• Bronze – A Saga do WhatsApp, da David São Paulo para BIS
• Bronze – Letters From Simone, da Atenas para Itaú
Impacto Imediato / Promoção (Instant Impact / Promotion)
• Ouro – Burger King – Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King
• Prata – Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
Lançamento de Produto e/ou Serviço (Product and/or Service Launch)
• Ouro – A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible
• Prata – Chorrindo de Felicidade, da David São Paulo para BIS
• Bronze – #PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?
Propósito de Marca / Ativismo (Brand Purpose / Activism)
• Ouro – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
• Prata – A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish
• Prata – Dia das Mães: O Amor Tem Sempre um Plano, da AlmapBBDO para O Boticário
• Prata – Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra
• Bronze – Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para LinkedIn
Engajamento de Audiência Potencializado por IA (AI-Powered Audience Engagement)
• Ouro – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
Disciplina: Creative Innovation
Marketing de Jornada do Consumidor – Geração de Leads / CRM (Customer Journey Marketing – Lead Generation / CRM)
• Ouro – Burger King – Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King
• Prata – Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
Marketing de Impacto Social (Social Impact Marketing)
• Ouro – A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish
• Prata – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
• Bronze – Precisamos Falar de Licença Paternidade. De Novo., da AlmapBBDO para O Boticário
Experiência do Cliente / Usuário e Design (Customer / User Experience & Design)
• Ouro – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
• Bronze – Le Sons d’O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário
Diversidade e Excelência Inclusiva (Diversity & Inclusive Excellence)
• Ouro – Biblioteca Quase Vazia, da AlmapBBDO para Amazon Brasil
• Prata – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
• Bronze – Her Code Touch, da AlmapBBDO para O Boticário
• Bronze – Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário
Excelência Criativa com Uso de IA (AI-Driven Creative Excellence)
• Ouro – A BIC de Shakespeare, da VML Brasil para BIC Cristal
• Bronze – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse
Baixo Orçamento × Alto Impacto (Small Budget, Big Impact)
• Ouro – Maio Caramelo, da Publicis para Honda Motos
• Prata – Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo
Gaming, Gamificação e eSports (Gaming / Gamification & eSports)
• Ouro – Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey
• Ouro – Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara
• Bronze – A Saga do WhatsApp, da David São Paulo para BIS
Inovação em E-commerce Integrado e Live Streaming (Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming)
• Ouro – Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
• Bronze – Le Sons d’O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário
Marketing com Criadores / Influenciadores / Celebridades (Creator / Influencer / Celebrity Marketing)
• Ouro – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree
• Prata – A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible
• Bronze – Belos Ovos, da Droga5 São Paulo para CIF
• Bronze – Fiat: Pra Bom Entendedor, Um Minuto e Meio Basta, da Leo para Fiat
Marketing em Redes Sociais (Social Media Marketing)
• Ouro – Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para LinkedIn
• Prata – Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF
• Prata – O Último Tweet, da Jotacom para Duolingo
Data Insights / Marketing Contextualizado (Data Insights / Contextual Marketing)
• Prata – Geovitaminados OOH, da WMcCann para Centrum
• Prata – The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken
• Bronze – Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0
Marketing com Tecnologias Emergentes (Future Forward Technology Marketing)
• Ouro – Bauducco Hack The Pack, da Ampfy para Bauducco
• Bronze – Re-possessão Fanta Beetlejuice, da Ogilvy para Fanta
• Bronze – SadI.A. – Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia
O2O / Retail Media / Canais de Venda Inovadores e Tecnológicos (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels)
• Prata – Páscoa Lacta 2025: Pra Que Esperar?, da Jüssi para Lacta
Uso Inovador de IA em Publicidade (Innovative Use of AI in Advertising)
• Bronze – Lily Is wAIting, da Jotacom para Duolingo