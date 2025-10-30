MMA Smarties 2025: Pedigree Caramelo conquista o Grand Prix

O case 'Pedigree Caramelo', criado pela AlmapBBDO para a marca Pedigree, conquistou o Grand Prix do MMA Smarties Brasil 2025. A campanha também recebeu dois Ouros e duas Pratas na premiação, que reconhece os trabalhos de maior impacto em branding, inovação e growth.

A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira, 29, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O projeto vencedor se destacou por unir comunicação e conscientização sobre adoção de animais, consolidando o “Caramelo” como símbolo nacional.

Nos Industry Awards, a Mars foi eleita Anunciante do Ano, enquanto a AlmapBBDO recebeu o título de Agência do Ano. A Druid Creative Gaming foi reconhecida como Agência Independente do Ano, e o Grupo Omnicom venceu como Grupo de Comunicação do Ano.

Já o Smarties Green, criado em 2024 e oferecido pela Adsmovil para reconhecer iniciativas ESG, ficou com a Haleon.

Ao todo, o Smarties Brasil 2025 distribuiu 57 troféus: 17 Ouros, 17 Pratas e 17 Bronzes, além dos seis reconhecimentos principais. As categorias foram divididas em três disciplinas, mas a de Marketing Omnicanal não teve troféu. No total, 28 trabalhos diferentes foram premiados.

“Ano a ano o MMA Smarties eleva a barra da indústria reconhecendo os cases que geraram impacto de negócios ao unir criatividade e tecnologia. É um orgulho para nós promover e incentivar essa competição que, além de premiar a excelência, gera aprendizados e reflexões valiosas para todo o mercado”, diz Thais Schauff, vice-presidente de Operações da MMA para a América Latina.

Confira os vencedores do MMA Smarties Brasil 2025

Grand Prix

• Pedigree Caramelo*, da AlmapBBDO para Pedigree

Anunciante do Ano

• Mars

Agência do Ano

• AlmapBBDO

Agência Independente do Ano

• Druid Creative Gaming

Grupo de Comunicação do Ano

• Grupo Omnicom

Smarties Green

• Haleon

Disciplina: Marketing Impact

Experiência de Marca (Brand Experience)

• Ouro – SMusic Gagacabana, da Droga5 São Paulo para Santander SMusic

• Prata – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

• Prata – The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken

• Bronze – A Saga do WhatsApp, da David São Paulo para BIS

• Bronze – Letters From Simone, da Atenas para Itaú

Impacto Imediato / Promoção (Instant Impact / Promotion)

• Ouro – Burger King – Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King

• Prata – Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

Lançamento de Produto e/ou Serviço (Product and/or Service Launch)

• Ouro – A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible

• Prata – Chorrindo de Felicidade, da David São Paulo para BIS

• Bronze – #PasseDeMake para o Extraordinário, da W3haus para Quem Disse, Berenice?

Propósito de Marca / Ativismo (Brand Purpose / Activism)

• Ouro – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

• Prata – A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish

• Prata – Dia das Mães: O Amor Tem Sempre um Plano, da AlmapBBDO para O Boticário

• Prata – Loja de Inconveniência, da Pros para Vibra

• Bronze – Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para LinkedIn

Engajamento de Audiência Potencializado por IA (AI-Powered Audience Engagement)

• Ouro – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Disciplina: Creative Innovation

Marketing de Jornada do Consumidor – Geração de Leads / CRM (Customer Journey Marketing – Lead Generation / CRM)

• Ouro – Burger King – Pixvertising, da AlmapBBDO para Burger King

• Prata – Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey

Marketing de Impacto Social (Social Impact Marketing)

• Ouro – A Mancha Invisível, da BETC Havas para Vanish

• Prata – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

• Bronze – Precisamos Falar de Licença Paternidade. De Novo., da AlmapBBDO para O Boticário

Experiência do Cliente / Usuário e Design (Customer / User Experience & Design)

• Ouro – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

• Bronze – Le Sons d’O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário

Diversidade e Excelência Inclusiva (Diversity & Inclusive Excellence)

• Ouro – Biblioteca Quase Vazia, da AlmapBBDO para Amazon Brasil

• Prata – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

• Bronze – Her Code Touch, da AlmapBBDO para O Boticário

• Bronze – Pesquise Meu Corpo, da GUT para Grupo Boticário

Excelência Criativa com Uso de IA (AI-Driven Creative Excellence)

• Ouro – A BIC de Shakespeare, da VML Brasil para BIC Cristal

• Bronze – Realezas Negras, da Gana Black para White Horse

Baixo Orçamento × Alto Impacto (Small Budget, Big Impact)

• Ouro – Maio Caramelo, da Publicis para Honda Motos

• Prata – Quem É Morto Sempre Aparece, da Jotacom para Duolingo

Gaming, Gamificação e eSports (Gaming / Gamification & eSports)

• Ouro – Samsung Odyssey Cup, da Druid Creative Gaming para Samsung Odyssey

• Ouro – Seara Doom Fryer, da Druid Creative Gaming para Seara

• Bronze – A Saga do WhatsApp, da David São Paulo para BIS

Inovação em E-commerce Integrado e Live Streaming (Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming)

• Ouro – Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

• Bronze – Le Sons d’O.U.I., da AlmapBBDO para O Boticário

Disciplina: Impact Media, Tech & Growth

Marketing com Criadores / Influenciadores / Celebridades (Creator / Influencer / Celebrity Marketing)

• Ouro – Pedigree Caramelo, da AlmapBBDO para Pedigree

• Prata – A campanha que fez o Brasil ouvir, da Live The Agency para Audible

• Bronze – Belos Ovos, da Droga5 São Paulo para CIF

• Bronze – Fiat: Pra Bom Entendedor, Um Minuto e Meio Basta, da Leo para Fiat

Marketing em Redes Sociais (Social Media Marketing)

• Ouro – Licença-maternidade não é só pausa. É crescimento, da R/GA para LinkedIn

• Prata – Dirty Mouth, da Droga5 São Paulo para CIF

• Prata – O Último Tweet, da Jotacom para Duolingo

Data Insights / Marketing Contextualizado (Data Insights / Contextual Marketing)

• Prata – Geovitaminados OOH, da WMcCann para Centrum

• Prata – The Loudest Playlist, da LePub São Paulo para Heineken

• Bronze – Cool Down Controller, da LePub São Paulo para Heineken 0.0

Marketing com Tecnologias Emergentes (Future Forward Technology Marketing)

• Ouro – Bauducco Hack The Pack, da Ampfy para Bauducco

• Bronze – Re-possessão Fanta Beetlejuice, da Ogilvy para Fanta

• Bronze – SadI.A. – Inteligência Amorosa, da Africa Creative DDB para Sadia

O2O / Retail Media / Canais de Venda Inovadores e Tecnológicos (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels)

• Prata – Páscoa Lacta 2025: Pra Que Esperar?, da Jüssi para Lacta

Uso Inovador de IA em Publicidade (Innovative Use of AI in Advertising)

• Bronze – Lily Is wAIting, da Jotacom para Duolingo