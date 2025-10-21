MMA Innovate Brasil 2025 terá mais de 40 palestrantes e pesquisa inédita sobre retail media

Com uma programação dedicada a líderes de marketing, mídia e inovação, o MMA Innovate Brasil 2025 será realizado no dia 29 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O encontro vai reunir executivos de algumas das maiores empresas do país para discutir os desafios e as próximas fronteiras do setor.

Exclusivo para convidados, o evento terá 17 sessões em dois palcos e a apresentação de uma pesquisa inédita sobre o mercado de retail media no Brasil. Estão confirmados mais de 40 nomes de companhias como Diageo, Grupo Boticário, Latam Airlines, Mars, Nestlé, Nubank, Opella, Reckitt, Samsung, Santander e Seara.

A programação inclui debates sobre economia da atenção — com participação da pesquisadora internacional Dr. Karen Nelson-Field —, empresas regenerativas, o estudo Tracking das Favelas e estudos de caso de anunciantes brasileiros. O palco também receberá João Vicente de Castro e Gabriel Louchard, que participam ao longo do dia.

“Somos a maior comunidade de líderes de marketing e mídia da América Latina e temos a responsabilidade de criar oportunidades para o desenvolvimento de conhecimento e evolução de temas que impactam a indústria”, diz Fabiano Destri Lobo, CEO da MMA para a América Latina.

A pesquisa de retail media será um dos conteúdos da programação e servirá como ponto de partida para ampliar o debate sobre o tema no país. O estudo marca também o início do Retail Media Club, think tank criado pela MMA e apoiado pelo Mercado Ads em seu primeiro ano, com o objetivo de aprofundar discussões e compartilhar melhores práticas do setor.

“É um orgulho ver o MMA Innovate Brasil 2025 como palco de tanto conteúdo e poder trazer, entre tantos tópicos, essa pesquisa como um ponto de partida nas conversas estruturadas sobre retail media, que temos discutido já há cerca de oito anos”, afirma Lobo.

O evento conta com patrocínio de Adsmovil, Globo, iFood Ads, Logan, Mercado Ads, Nestlé e Uber Advertising (Platinum); Druid, PicPay Ads e Pinterest (Gold); e Diageo (General). Bauducco, Netflix Ads e Olé Interactive participam como apoiadores, e a mídia parceira reúne EXAME, Abramark e Marketing Future Today.

Em 2024, o Innovate recebeu mais de 1.500 profissionais, sendo 70% anunciantes. A organização espera atrair mais de 2.000 pessoas neste ano. A programação completa está disponível no site do evento.

Serviço

MMA Innovate Brasil 2025

Data: 29 de outubro de 2025

Local: Transamerica Expo Center — São Paulo (SP)

Formato: Evento fechado para convidados