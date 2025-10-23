Desenvolver a inteligência emocional (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12h14.
Ele era o melhor da equipe, técnico, produtivo e uma referência no que fazia, até que foi promovido. Dois anos depois, deixou o cargo.
Essa história se repete diariamente em empresas de todo o mundo e um dos motivos é a falta de inteligência emocional. Segundo a Gartner, 60% dos novos líderes fracassam nos dois primeiros anos, e uma das causas mais comuns é a dificuldade de lidar com pessoas. As informações foram retiradas da Forbes.
A promoção costuma premiar o desempenho técnico. Mas ser bom individualmente não garante que alguém saiba ouvir, dar feedback, gerenciar conflitos ou liderar equipes.
Sem inteligência emocional, a transição do “fazedor” para o “líder” pode ser frustrante, tanto para quem lidera quanto para o time.
“Colocar pessoas com maior qualificação técnica em cargos de liderança não funcionará se você não as equipar com as habilidades de liderança certas”, afirma Hector Ortiz, vice-executivo de uma organização com mais de 30 mil funcionários.
“O maior obstáculo ao crescimento da inteligência emocional não é a inteligência. É o ego”, afirma Ortiz. A disposição para ouvir críticas e rever comportamentos é o primeiro passo.
A pausa entre o estímulo e a resposta é onde nasce a maturidade emocional. Líderes aprendem a observar, processar e só depois agir, uma mudança simples, mas poderosa.
O programa não termina após um workshop. A cada nova etapa da carreira, o líder é desafiado novamente. “As pessoas chamam de inteligência emocional. Eu chamo de maturidade”, diz Ortiz.
O autoconhecimento, a escuta ativa, a empatia e a regulação emocional não são “soft skills” dispensáveis. São habilidades críticas. São o que transformam um excelente especialista em um líder capaz de inspirar e crescer junto com sua equipe.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
