Ele era o melhor da equipe, técnico, produtivo e uma referência no que fazia, até que foi promovido. Dois anos depois, deixou o cargo.

Essa história se repete diariamente em empresas de todo o mundo e um dos motivos é a falta de inteligência emocional. Segundo a Gartner, 60% dos novos líderes fracassam nos dois primeiros anos, e uma das causas mais comuns é a dificuldade de lidar com pessoas. As informações foram retiradas da Forbes.

Por que especialistas nem sempre se tornam bons líderes

A promoção costuma premiar o desempenho técnico. Mas ser bom individualmente não garante que alguém saiba ouvir, dar feedback, gerenciar conflitos ou liderar equipes.

Sem inteligência emocional, a transição do “fazedor” para o “líder” pode ser frustrante, tanto para quem lidera quanto para o time.

“Colocar pessoas com maior qualificação técnica em cargos de liderança não funcionará se você não as equipar com as habilidades de liderança certas”, afirma Hector Ortiz, vice-executivo de uma organização com mais de 30 mil funcionários.

Três aprendizados que toda empresa pode aplicar em treinamentos de inteligência emocional

1. Comece com humildade

“O maior obstáculo ao crescimento da inteligência emocional não é a inteligência. É o ego”, afirma Ortiz. A disposição para ouvir críticas e rever comportamentos é o primeiro passo.

2. Crie espaço para refletir antes de reagir

A pausa entre o estímulo e a resposta é onde nasce a maturidade emocional. Líderes aprendem a observar, processar e só depois agir, uma mudança simples, mas poderosa.

3. Mantenha o aprendizado contínuo

O programa não termina após um workshop. A cada nova etapa da carreira, o líder é desafiado novamente. “As pessoas chamam de inteligência emocional. Eu chamo de maturidade”, diz Ortiz.

Para quem quer liderar com consistência, o caminho passa por dentro

O autoconhecimento, a escuta ativa, a empatia e a regulação emocional não são “soft skills” dispensáveis. São habilidades críticas. São o que transformam um excelente especialista em um líder capaz de inspirar e crescer junto com sua equipe.

