Mercado Livre quer impulsionar venda de carros

O Mercado Livre lança uma campanha de marketing com o objetivo de se consolidar como plataforma para a busca de carros novos ou seminovos.Com o mote “O carro que você tanto procura tá no Mercado Livre”, a campanha criada pela agência GUT contará com quatro filmes para a TV aberta e digital, além de ativações nas ruas de São Paulo.

Os filmes têm caixas enormes, que se comportam como automóveis de verdade em situações clássicas, como uma baliza, um pitstop e o lava-rápido. Um quarto filme mostrará que o vendedor tem facilidade para comercializar seu carro. O plano de mídia prevê ações por três meses consecutivos no estado de São Paulo.

“A campanha foi desenhada para deixar as pessoas que procuram um automóvel saberem que podem encontrá-lo no Mercado Livre. Hoje temos mais de 10 milhões de usuários mensais que juntos fazem mais de 200 milhões de buscas nas categorias de veículos, sendo mais de 70 milhões relacionadas diretamente a carros e motos”, diz Luis Paulo dos Santos, diretor de classificados Brasil.

Para ampliar o tráfego dentro da plataforma do Mercado Livre, a campanha contará com uma landing page especial com os carros mais buscados do site; e peças de divulgação, que serão publicadas no main slider do marketplace.