Mentos premiará consumidores com um ano grátis de Spotify

A Mentos Gomas de Mascar, da fabricante Perfetti Van Melle, lança a promoção Mentos Fresh Sounds desenvolvida pela agência DPZ&T, que irá sortear mais de mil assinaturas de um ano grátis de Spotify Premium, até o dia 31 de agosto.

"Nesse momento de pandemia, o consumidor passou a buscar novas formas de entretenimento e, com isso, o streaming de maneira geral teve um novo boom. Além disso, os consumidores passaram a buscar alternativas para preservar seu poder de compra e, nesse sentido, a iniciativa de ajudar com entretenimento e chances de ganhar um ano de assinatura premium no Spotify veio bastante a calhar", diz Davide Campi, diretor de marketing da Perfetti Van Melle Brasil.

Para participar, basta adquirir o Mentos Pure Fresh 3 camadas no sabor que preferir, entrar no site oficial de Mentos Fresh Sounds e realizar o cadastro e upload do cupom da compra do produto. A premiação é instantânea e são mais de 1.000 chances de ganhar. Os produtos da promoção já estão no mercado em todo o território nacional.

Ainda será possível encontrar Spotify Codes em seis embalagens diferentes, que ao serem escaneadas no aplicativo do streaming, os levam direto para playlists desenvolvidas com o Spotify especialmente para a promoção.

"Essa ação conjunta entre as marcas reflete também um novo olhar sobre o marketing, que é a pergunta: como estar com os consumidores em seu momento de entretenimento? Com o crescimento de add blocks no mundo todo, engajar cada vez mais o consumidor se torna uma tarefa que demanda recursos inovadores e formas diferentes de atuação", Campi.