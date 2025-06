Memórias que vendem: a receita emocional do CMO do McDonald’s

O McDonald’s anunciou a saída de Tariq Hassan, atual diretor de marketing e experiência do cliente da rede nos Estados Unidos. No cargo desde 2021, Hassan será desligado ainda este ano, após uma gestão marcada por uma abordagem ousada e emocional no marketing da gigante do fast food. As informações foram retiradas da Inc. Magazine.

Hassan conduziu a marca em um momento em que o McDonald’s buscava se reconectar com o público e consolidar sua relevância cultural em meio a uma piora nas vendas durante a pandemia.

Sob sua liderança, a empresa apostou em campanhas fortemente ancoradas em emoção e nostalgia — ingredientes que se provaram eficazes para engajar um público diverso, em especial no mercado norte-americano.

Evocando boas lembranças

Uma das campanhas mais recentes e emblemáticas foi o resgate de personagens clássicos do universo McDonaldland, como o Hamburglar e o Grimace. A estratégia visou reacender memórias afetivas e reforçar o vínculo do consumidor com a marca.

Outra ação relevante foi o lançamento do McFlurry da Vovó — um produto criado com o propósito de provocar lembranças familiares e momentos compartilhados entre gerações.

Ambas as campanhas ilustram a tentativa de colocar menos foco em preços e mais em criar experiências e vínculos emocionais. Hassan entendeu que, para uma empresa com a escala e o legado do McDonald’s, o verdadeiro trunfo está no lugar que a marca ocupa na memória dos consumidores.

Nova geração

A sucessora de Hassan já foi anunciada: será Alyssa Buetikofer, atual diretora de marketing do McDonald’s no Canadá, onde atua desde 2011.

Buetikofer tem histórico com os negócios da empresa nos EUA e já esteve por trás de uma das campanhas mais lucrativas da última década na América do Norte: a plataforma Famous Orders, que apresentou os pedidos favoritos de celebridades como o rapper Travis Scott.

O anúncio com o artista, em 2020, não só dobrou as vendas do Big Mac como também fez o preço das ações da empresa disparar, adicionando US$ 10 bilhões ao valor de mercado.

Em um cenário competitivo, em que marcas disputam a atenção dos consumidores, o trabalho de líderes como Hassan e Buetikofer mostra que o marketing moderno exige mais do que criatividade: requer sensibilidade, timing e a capacidade de transformar cultura em resultado.

