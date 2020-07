Méliuz devolve até 50% do valor das compras em lojas parceiras

Em comemoração aos seus nove anos, a empresa de cashback Méliuz faz uma campanha de aniversário e devolve até 50% do valor da compra em lojas participantes até o dia 31 de julho.

Fundada em 2011, o Méliuz recompensava os consumidores, exclusivamente, por suas compras online. Em 2016, passou a oferecer cashback também em estabelecimentos físicos parceiros, como supermercados, farmácias e grandes redes do varejo.

Na ação promocional deste mês, a empresa tem parceria com as lojas virtuais Norton, Udemy, Centauro, Natura, Amíssima, Under Armour, eDestinos, Magalu, Casas Bahia, Ponto Frio, Brastemp, Dell, Rentcars, Etna e Extra devolvendo entre 1,5% a 50% do valor da compra, dependendo do estabelecimento.

A modalidade de recompensa por cashback é valorizada por 45% dos consumidores ao redor do mundo, segundo informações da consultoria Nielsen. Na crise é também uma opção de economia para quem pretende comprar algo em lojas que oferecem o retorno.