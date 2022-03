Meio & Mensagem renova marca e se reposiciona como hub de comunicação

As áreas de comunicação e marketing se transformam constantemente, e as mídias se adaptam de acordo com esse desenvolvimento e novas tecnologias. O Meio & Mensagem não ficou de fora. Fundado em 1978, o veículo se consolidou no ramo de jornais e revistas e hoje renova sua marca e representação gráfica com o objetivo de abraçar melhor os formatos digitais e seus públicos.

O projeto, com assinatura de Ana Couto, contou com uma série de pesquisas de branding e percepção de marca. A ideia, que começou em 2010, vem sendo colocada em prática e estudada há dois anos.

Pensando no momento da empresa, que hoje se descreve como um hub multiplataforma de conexão da indústria de comunicação, marketing e mídia, o rebranding se propõe a trazer mais personalidade à marca. O projeto traz uma gama de novas cores desenvolvida pela agência de Ana Couto e assume a sigla M&M como assinatura. A mudança ocorreu oficialmente na segunda-feira, dia 07 de março, e será atualizada nas próximas edições.

Para expressar a mudança e evolução do Meio & Mensagem como empresa de mediatech, a identidade visual foi repensada para incluir o conteúdo multiplataforma, que agora vai muito além das edições semanais (disponíveis nas versões impressa, no aplicativo ou acesso via acervo digital). A empresa também passa a apresentar seus conteúdos no site, em podcasts, vídeos, webinars e inúmeros eventos.

Outra mudança foi o resgate do famoso “&” (e comercial) usado nas versões impressas que rodaram nos anos 70. Com isso, o Meio & Mensagem abre espaço para novos ares ao mesmo tempo que honra sua história. A empresa também lançou o novo slogan: “Informa, inspira e conecta” para expressar o novo caráter de conectividade.

“Propósito não se inventa, você tem que descobrir e, ao perguntar o que o mercado perderia se Meio & Mensagem não existisse, descobrimos que perderia a conexão, além da informação”, afirma Marcelo de Salles Gomes, presidente do Meio & Mensagem.